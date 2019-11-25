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Eski vekil, zehir zemberek sözlerle HDP’den istifa etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2019 13:31 | Son Güncelleme

Eski HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan, yaptığı basın açıklaması ile partisinden istifa ettiğini belirterek, “Ayrıştırma ve itibarsızlaştırma pratikleri, partiyi soğuk savaş dönemindeki yer altına inmiş marjinal sol örgütlere indirgeyecek seviyelere ulaştığını büyük üzüntü ile izlemekteyiz” dedi.HDP’den 25’inci dönem Mardin ve 26’ncı dönem ise Batman milletvekilliği yapan Mehmet Ali Aslan, zehir zemberek sözlerle partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Eski HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan, yaptığı basın açıklaması ile partisinden istifa ettiğini belirterek, “Ayrıştırma ve itibarsızlaştırma pratikleri, partiyi soğuk savaş dönemindeki yer altına inmiş marjinal sol örgütlere indirgeyecek seviyelere ulaştığını büyük üzüntü ile izlemekteyiz” dedi.
HDP’den 25’inci dönem Mardin ve 26’ncı dönem ise Batman milletvekilliği yapan Mehmet Ali Aslan, zehir zemberek sözlerle partisinden istifa ettiğini duyurdu. Bir otelde basın mensuplarının karşısına geçen Aslan, uzun yıllar sivil toplum faaliyetleri daha sonra 25 ve 26’ncı dönem milletvekili olarak sürdürdüğü siyaset hayatında yol ayrımına geldiğini söyledi. Aslan, “Kuruluş felsefesi ilkelerinden uzaklaşıp eksen kayması yaşayan, bu çerçevede hizipçi birtakım grupların güdümüne giren HDP’nin mevcut genel merkez yönetimi ile sağlıklı ve anlamlı bir şekilde yol olmak mümkün olmaktan çıkmıştır. Kurucu değer paradigmalarından ayrışan bir parti halkına da uzaklaşır ve çantada keklik gördüğü halk desteğini bir şekilde kaybetmeye mahkum olur. Son yerel seçimlerde kaybettiğimiz 37 belediye bunun açık ispatıdır. İtiraz edenlere de ‘sesinizi çıkarmayın, süreç çok ağır, gün gelir hesabı sorulur’ denilerek dizayn iyice derinleşmiş ve yaşanan süreçte nitelikli, donanımlı fedakar kadrolar ya zindanlarda çürümeye terk edilmiş ya da tasfiye edilerek, özellikle de muhafazakarlar tasfiye edilerek yerleri liyakattan uzak sürece cevap olmayacak hizipçi gruplarla doldurulmaya çalışılmıştır. Tasfiyecilik kanseri ve liyakatsizlikten kaynaklı doku uyuşmazlığı olduğu sürece partiden büyük ve etkin kopuşlar kaçınılmaz olacaktır. Özgün ve farklı olanı ötekileştirerek ayrıştırma ve itibarsızlaştırma pratikleri partiyi soğuk savaş dönemindeki yeraltına inmiş marjinal sol örgütlere indirgeyecek seviyelere ulaştığını büyük üzüntü ile izlemekteyiz. Gelinen süreçte HDP kendi tabanına, referans aldığı halkının değer ve gelenekleriyle arasına mesafe koyarak sermayesini önemli oranda tüketmiştir. Halkının değil bir kısım marjinal grupların rotasını izler hale gelmiştir. Bu minvalde HDP içindeki tüm görev ve sorumluluklarımı bugünden itibaren geride bıraktığımı ve artık sine-i halkımızda, sine-i milletimizde sivil ve siyasal hayatıma devam edeceğimi deklare ediyorum. Biliyorum doğru söyleyeni 9 köyden kovarlar ama, yaşasın 10’uncu köy” diye konuştu.
HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü’nün, whatsapptan kendisine "Bir daha HDP ve Demirtaş’ı ağzına alma, çünkü ikisini de kirletiyorsun, partiden uzak kalman daha hayırlı" içerikli mesaj gönderdiğini belirten Aslan, "Gelinen noktada özellikle isim vererek belirtmek isterim ki, partinin örgütlenmeden sorumlu başkan yardımcılarından Alican Önlü ve türevlerinin şahsımızda halklarımıza karşı geliştirdikleri hakaretvari ifadeler ve ötekileştirici tavırlar ve söylemler yenilir yutulur olmaktan çıkmıştır" şeklinde konuştu.

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