Eski vekilden CHP'li belediyeye rüşvet iddiası

Antalya eski milletvekili Yıldıray Sapan, Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile CHP yönetimindeki Kumluca Belediyesi'nin rüşvet aldığı iddiasında bulundu. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu'nu paylaşımında etiketleyen Sapan, Kumluca Belediyesi'nin imar yolsuzluğu karşılığında 2 milyon lira rüşvet aldığını ileri sürdü. Sapan paylaşımında, "Haftalardır AK Partili belediyenin 500 bin TL rüşvet aldığını konuşuyor. Fakat Kumluca Belediyesi'nin aldığı iddia edilen 2 milyon TL'den hiç söz etmiyor! KK'ya (Kemal Kılıçdaroğlu) bir Rus atasözünü hatırlatayım, 'Eviniz camdan ise başkasının evini taşlamayın'" dedi.

'ANTALYA BUNU KONUŞUYOR'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaoroğlu'nu eleştiren Yıldıray Sapan, DHA'ya yaptığı açıklamada ise şunları söyledi:

"Şimdi de kalkmış yolsuzlukla ilgili konuşuyor. Diline dolamış işte Serik ile ilgili 500 bin liralık iddiayı. Tamam varsa böyle bir şey yargılansın, cezasını çeksin. Antalya kaynıyor. Kumluca'da, 2 milyon gibi bir paranın alındığı iddiası var. İki gündür ben de bunu dile getiriyorum. Henüz kimse çıkmış, tekzip etmiş değil. 'Önce evinizin önünü süpürün' diye söz var. Hani diyor ya bir Rus atasözü 'Eviniz camdan ise başkalarının evini taşlamayın' diye. Önce evinizin önünü süpürün, sonra kalkın konuşun. Bu konu yaklaşık 20 gündür Antalya'da konuşuluyor."