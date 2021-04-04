Eski Veliaht Prensin “Ev Hapsindeyim” Dediği Ürdün’de Neler Oluyor?

Ürdün’ün eski Veliaht Prensi Hamza bin El-Hüseyin ev hapsine alındığını ve kendisinden kimseyle irtibata geçmemesinin istendiğini söyledi. Ürdünlü yetkililer aralarında Veliaht Prens’in de olduğu bir grubu ulusal güvenliği tehdit etmekle suçladı. Ürdün ordusunun Veliaht Prens’ten “ülkenin güvenlik ve istikrarına ilişkin eylemlerini” durdurmasını istediği haberleri basına yansımıştı. Ordu Prens Hamza’nın ev hapsinde olduğu iddialarını da yalanlamıştı. Ürdün Kralı Abdullah’ın üvey kardeşi olan Prens Hamza bin El-Hüseyin avukatı aracılığıyla BBC’ye ulaştırdığı görüntülü mesajda yabancı bir komplonun parçası olmadığını söyledi ve Ürdün’deki yönetim sistemini de eleştirdi. Prens Hamza, Kral Abdullah’ın adını vermeden mevcut yönetimi eleştirerek, “kişisel ve maddi çıkarların 10 milyon kişinin hayatı ve geleceğinden daha önemli olduğunu” iddia etti. Yabancı ülkelerin desteklediği bir komplonun parçası olduğu yönündeki iddiaları da yalanlayarak, “Hala bu ülkeyi seven ve her şeyden önce ülkeyi ve halkı düşünen aile fertleri var” dedi.

"Ulusal güvenliğe tehdit" Ürdünlü yetkililerse ülkenin istikrarına yönelik tehdit olarak nitelendirdikleri yaklaşık 20 kişiyi gözaltına aldı. Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi, eski Veliaht Prens Hamza’yı yabancı unsurlarla işbirliği yaparak komplo kurmak ve ülkenin ulusal güvenliğini tehdit etmekle suçladı. Ürdün Dışişleri Bakanı, "komplo girişiminin son anda engellendiğini" belirtti. İstihbarat görevlilerinin bir süredir bu grubu gözlemlediğini ve kaygılarını da Kral Abdullah ile paylaştıklarını söyledi. Safadi, komplo girişiminde rolü olduğu iddia edilen ülkelerin adını vermedi ancak bazı Körfez ülkelerinde iş ilişkileri bulunan üst düzey bir yetkili Bassem Awadallah’ın süreçte rolü olduğunu ve ülkeyi terk etmeyi planladığını kaydetti. Prens Hamza Ürdün’de popüler bir isim olsa da monarşiye yönelik çok önemli bir tehdit olarak görülmüyor. Ancak yetkililerin Prens Hamza’nın güçlü aşiretler içindeki bazı isimlerle ilişki kurma çabaları konusunda kaygılı oldukları belirtiliyor.