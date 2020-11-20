HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Eski yapılar yıkılınca ortaya çıktı! 1 asırdır oradaymış

Eski yapılar yıkılınca ortaya çıktı! 1 asırdır oradaymış

20.11.2020 13:59 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Eski yapılar yıkılınca ortaya çıktı! 1 asırdır oradaymış

Şanlıurfa'daki eski cezaevinin duvarlarında 1 asır öncesine ait mahkum yazıları bulundu. Türkçe ve Arapça olduğu ortaya çıkan yazılar, Kızılay Meydanı'ndaki eskiyen yapıların yıkılmasıyla birlikte gün yüzüne çıktı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kente meydan kazandırmak için Sarayönü Caddesi'nde çalışma başlattı. Eski yapıların yıkıldığı çalışmada yapım tarihim tam olarak bilinmeyen cezaevi de gün yüzüne çıktı. Yeni yerine taşındığı için 1968 yılında kapatılan cezaevinde mahkumların geride bıraktığı dikkat çeken bir çok detay ortaya çıktı. Yıkımda mahkumların kaldığı hücreler, duvarlara kazıdıkları Türkçe ve Arapça yazılar ve çizdikleri resimler ortaya çıktı. Çoğu silinen ve tahrip olan yazılarda mahkumların isimleriyle birlikte memleketlerinin olduğu görüldü. Yıkıntılar arasında Kızılay'a ait eşya ve eski dosyaların da olduğu belirlendi.

DUVARLARA ANILARINI BIRAKMIŞLAR

AW170606_07

Kadınlar Hali Pazarı'nın altından Roma dönemine ait rıhtım çıktı!Kadınlar Hali Pazarı'nın altından Roma dönemine ait rıhtım çıktı!

Eski yapıların yıkım işleriyle uğraşan Ali Yıldız, yıkım sırasında eski cezaevindeki mahkumlara ait yazılara ve resimlere ulaştıklarını belirterek, “Burası eski cezaevi olarak işlev görüyordu. Yıkım işlemleri sırasında mahkumların duvarlara yazdıkları yazılar gün yüzüne çıktı. Bodrum katında da mahkumların yatakları, eşyaları var. Yıkım bittikten sonra cezaevindeki mahkumların duvarlara yazdıkları yazılar ve kullandıkları eşyalar daha çok gün yüzüne çıkacak. Geçmiş dönemdeki mahkumlar yaşadıklarını anı olarak bırakmışlar” ifadelerini kullandı.

AW170606_06

AW170606_04

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Açıklama geldi: Arkadaşımın sevgilisi Açıklama geldi: Arkadaşımın sevgilisi
Öğretmen Günü mesajları ve şiirleri!Öğretmen Günü mesajları ve şiirleri!
Müdür yardımcısını öldüren öğrencinin cezası belli olduMüdür yardımcısını öldüren öğrencinin cezası belli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yasak aşk itirafı! "Evli bir erkekle uzun süre birlikte oldum"

Yasak aşk itirafı! "Evli bir erkekle uzun süre birlikte oldum"

MasterChef'te iddialı yarışmacıya eleme şoku!

MasterChef'te iddialı yarışmacıya eleme şoku!

Pfizer/BioNTech aşısının fiyatı belli oldu

Pfizer/BioNTech aşısının fiyatı belli oldu

İzmir'de büyük operasyon! 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

İzmir'de büyük operasyon! 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

ABD seçimlerinde yeni gelişme

ABD seçimlerinde yeni gelişme

Azerbaycan ordusu o kente girdi

Azerbaycan ordusu o kente girdi

İlginizi Çekebilir

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Bilim Kurulu üyesi 'Çok büyük bir dalga geliyor' dedi ve...

Bilim Kurulu üyesi 'Çok büyük bir dalga geliyor' dedi ve...

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Bakan Selçuk, uzaktan eğitim sürecinin detaylarını açıkladı

Bakan Selçuk, uzaktan eğitim sürecinin detaylarını açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı: Yeni hasta sayısı 4 bini aştı

Bakan Koca son durumu açıkladı: Yeni hasta sayısı 4 bini aştı

Bir ili yıkan ölüm! Koronavirüse yenik düştü

Bir ili yıkan ölüm! Koronavirüse yenik düştü

Diğer Haberler

Yol ortasında sopalarla birbirlerine girdiler

Yol ortasında sopalarla birbirlerine girdiler

Kadınlar Hali Pazarı'nın altından Roma dönemine ait rıhtım çıktı!

Kadınlar Hali Pazarı yıkılınca ortaya çıktı! Roma dönemine ait

Müdür yardımcısını öldüren öğrenciye 22 yıl hapis cezası

Müdür yardımcısını öldüren öğrencinin cezası belli oldu

Reuters yayınladı! İşte 2020'ye damga vuran kareler

Reuters yayınladı! İşte 2020'ye damga vuran kareler

Mucize bebek Ayda'dan basketbol sahasında 'iyiyim' pozu

Mucize bebek Ayda'dan sevindiren görüntü

Kağıthane'de maganda dehşeti! Önce saldırdı, sonra kurşun yağdırdı

Kağıthane'de maganda dehşeti! Önce saldırdı, sonra kurşun yağdırdı

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.