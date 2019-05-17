Eski yarbay Mehmet Alkan'ın yargılandığı duruşmada gerginlik

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA) - ŞIRNAK'ta, terör örgütü PKK ile girdiği çatışmada şehit olan kardeşi Ali Alkan'ın cenazesinde söyledikleriyle gündeme gelen ve darbe girişiminin ardından 672 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen eski yarbay Mehmet Alkan'ın 'FETÖ/PDY üyeliği' suçlamasıyla yargılandığı davada gerginlik çıktı. Hakkında ifade veren gizli tanık Abdullah'ın 3 aydır dinlenilmediğini ileri süren Alkan, mahkeme heyetiyle tartışınca salondan çıkarıldı.

Ankara 27'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Mehmet Alkan ile avukatları katıldı. Mahkeme heyeti, dosya için gelen evrakı okuduktan sonra Alkan'ın Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ihraç edilmesiyle ilgili tanıklık yapan emekli albaylar Güven Şaban ve Aziz Yılmaz'ı dinledi. 2 tanık da sanığın FETÖ/PDY üyesi olduğuna ilişkin bilgilerinin bulunmadığını, ihraç sürecinde de dosyasında böyle bilgi olmadığı söyledi. Daha sonra söz alan sanık avukatı, müvekkili hakkında FETÖ/PDY üyesi olduğu yönünde ifadeler veren gizli tanık Abdullah'ın mahkemeye getirilerek, sanıkla yüzleştirilmesini talep etti. Avukat, aksi takdirde, gizli tanığın ifadesi beklenilmeden karar verilmesini istedi.

'VERİN MAHKUMİYETİ' TEPKİSİ

Mahkeme heyeti, talepleri dinledikten sonra gizli tanığın sonraki celsede Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile dinlenilmesine karar verdi. Bu sırada ayağa kalkan sanık Alkan, "Buraya gelip, ne anlatacak? 3 ay geçmiş, getirememişsiniz. Daha neyi bekliyorsunuz? Verin mahkumiyeti" diyerek, tepki gösterdi. Sanığın sözleri tutanağa geçerken, Alkan, "Sanık değil mağdurum" diye bağırdı. Bu sırada avukatları sanık Alkan'ı, ağzını kapatarak, susturmaya çalıştı. Mahkeme başkanı ise "Mahkemeye sesinizi yükseltemezsiniz" diyerek, Mehmet Alkan'ı duruşma salonundan çıkardı. Duruşma ertelendi.



PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti