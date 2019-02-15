Eski Yarbay Mehmet Alkan'ın yargılanmasına başlandı

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- ŞIRNAK'ta PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan kardeşi Jandarma Yüzbaşı Ali Alkan'ın cenazesinde tepki göstermesiyle gündeme gelen ve TSK'dan ihraç edilen eski Yarbay Mehmet Alkan'ın 'FETÖ/PDY üyeliği' suçundan yargılanmasına başlandı. Tutuksuz yargılanan Alkan, iddianamede terör örgütü üyeliğini ispatlayacak maddi bir delil olmadığını savunarak, "295 arama kaydı dosyaya girmiş. Bu kişilerden 222'si zaten asker, neymiş, konuştuğum kişiler hakkında FETÖ soruşturması yapılmış. Biriyle konuşmak neden suç oluyor? Van'da görev yaparken höşmerim tatlısı aldığım tatlıcı ile yaptığım konuşma bile dosyaya girmiş" dedi.

672 Sayılı KHK ile meslekten ihraç edilen eski yarbay Mehmet Alkan, Ankara 27'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Alkan, duruşmaya avukatları ve yakınları ile katıldı. İfadesinde, iddianamede 'FETÖ/PDY üyeliği' ile suçlandığını belirten Alkan, suçlamaları kabul etmedi. Mehmet Alkan, iddianamede terör örgütü FETÖ/PDY üyeliğini ispatlayacak hiçbir maddi delil bulunmadığını öne sürerek, "Ne bu örgütün okullarında okuduğuma dair bir kanıt, ne hesap hareketlerimden bu örgüte yardım ettiğim yönünde bir delil ne de örgüt üyeleriyle bir organik ilişkim yok. Sadece devre arkadaşım olan 'Abdullah' kod adlı gizli tanığın beyanı var" dedi.

Alkan, iddianamede örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olmadığının yer aldığını ancak, daha sonra kendisine ait olmayan bir telefon numarasının dosyaya sokularak, 'ByLock' kullanıcısı olduğu algısı yaratılmaya çalışıldığını ileri sürdü.

'TEK DAYANAK HTS KAYITLARI'

İddianamenin zorlama ile hazırlandığını, bunun en büyük kanıtının ise geçmişe dönük arama kayıtlarına (HTS) dayandırılması olduğunu söyleyen Alkan, "İddianamede 10 yıllık HTS kayıtları yer alıyor. 295 arama kaydı dosyaya girmiş. Bu kişilerden 222'si zaten asker, neymiş, konuştuğum kişiler hakkında FETÖ soruşturması yapılmış. Biriyle konuşmak neden suç oluyor? Görev gereği bir sürü insanla konuşmuşumdur. Bu insanların alnında mı yazıyor örgüt üyesi oldukları? Siz 10 yıl önce kiminle neden konuştuğunuzu hatırlıyor musunuz? Bazıları ile Ankara Hukuk Fakültesi'nde yüksek lisans yaptığım sırada konuşmuşum. Bunlar orada hocalık yapmış. Tabii ki derslerle ilgili onlarla konuşacağım. Kardeşim şehit olduğunda bana birçok kişi mesaj atmış ya da aramış. Bu kişilerin çoğunu tanımıyorum ama konuşmuşum. Van'da görev yaparken höşmerim tatlısı aldığım tatlıcı ile yaptığım konuşma bile dosyaya girmiş" diye konuştu.

Alkan, HTS incelemesi yapılan telefon hattını, 2006 yılından 2013 yılına kadar kullandığını, 2013 yılından sonra hattı alan kişinin yaptığı konuşmaların da dosyada bulunduğunu belirterek, "Ben burada olmaktan büyük üzüntü duyuyorum. Ancak kendi adıma değil. Haksızlığa uğrayan insanlar adına üzüntü duyuyorum. Yoksa ben haklı olduğumu biliyorum ve bunun rahatlığını taşıyorum. Bir insanı hiç yoktan terörist olarak damgalamak adil değil. Ben davanın sanığı değil mağduruyum" ifadelerini kullandı.

'DERHAL BERAAT KARARI VERİLMELİ'

Alkan'ın avukatı İlter Aksoy da müvekkilinin dosyasına gönderilen 'ByLock' kaydının sehven gönderildiğini değerlendirdiklerini vurgulayarak, "Şu aşamada beraat kararı verilmesinin şartları oluşmuştur. Biran önce hemen şimdi beraat kararı verilmeli. Ancak mahkeme aksi kanaatte ise, suçlamalar tamamen HTS kaydına dayanıyor. O nedenle bu yargılamada yer alan biz dahil herkesin geriye dönük 10 yıllık HTS kayıtlarını talep ediyoruz. Görelim bakalım kim kiminle konuşmuş? Siz kimlerle konuşmuşsunuz, biz kimlerle konuşmuşuz? Ayrıca müvekkilimizin TSK'dan neden ihraç edildiğini anlatmaları için ihraç kararında imzaları bulunan Jandarma Kurmay Albay Güven Şağban ve Jandarma Kurmay Albay Aziz Yılmaz'ın tanık olarak dinlenmesini talep ediyoruz. Gizli tanık 'Abdullah'ın da mahkemede dinlenmesini istiyoruz" dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

​Mahkeme, avukatın mahkemede bulunan herkesin HTS kayıtlarının istenilmesini yargılamaya bir katkı sunmayacağı gerekçesiyle reddetti. Gizli tanık Abdullah ile Güven Şağban ve Aziz Yılmaz'ın tanık olarak dinlenmesine karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

CENAZEDE NE OLMUŞTU?

Şırnak’ın Beytuşşebab ilçesinde, 2015 yılında terör örgütü PKK mensuplarıyla girdiği çatışmada şehit düşen Jandarma Yüzbaşı Ali Alkan’ın memleketi Osmaniye’de düzenlenen cenaze töreninde, ağabeyi Mehmet Alkan çözüm sürecine tepki göstererek, "Burada vatan evladı 32 yaşında. Daha vatanına, sevdiklerine doymadı. Bunun katili kim? Bunu sebebi kim? Düne kadar 'çözüm' diyenler bugün neden sonuna kadar 'savaş' diyor" sözleriyle gündeme gelmiş ve hakkında idari soruşturma başlatılmıştı. Alkan, 1 Eylül 2016 tarihinde yayınlanan KHK ile ihraç edilmiş ve hakkında FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı.

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