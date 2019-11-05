Eski Yargıtay 8. Ceza Dairesi Başkanı Sedat Bakıcı hakim karşısında

İddianamede, Bakıcı'nın örgütün istediği şekilde karar verdiği ancak faaliyetlerinde örgütsel anlamda süreklilik ve çeşitlilik bulunmadığı bildirildi.

Sedat Bakıcı'nın, emekli Askeri Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok'un, üç astsubayın ifadelerini "hipnoz ve işkence" ile aldığı suçlamasıyla 7,5 yıl hapis cezasına çarptırıldığı kararı onayan heyetin başkanı olduğu ve kararın örgüt lehine çıkması için çalıştığı ileri sürüldü.

İddianamede, Yargıtay 8. Ceza Dairesi Başkanı olabilmek için FETÖ'nün desteğini alan sanığın, yükselme motivasyonuyla hareket ettiği öne sürüldü.

Örgütün toplantılarına katılmadığını, himmet vermediğini, kendisinden böyle bir talepte de bulunulmadığını anlatan Bakıcı, Yargıtay 8. Ceza Dairesindeki başkanlık seçimi için örgütten yardım almadığını, yardım istemediğini ileri sürdü.

Eski Yargıtay 8. Ceza Dairesi Başkanı Sedat Bakıcı, örgüt mensubu olmadığını, bu örgüte yardım da etmediğini savundu.

Bakıcı'nın örgütün hiyerarşik yapısına dahil olduğuna yönelik yeterli delil bulunmadığı, faaliyetlerinin örgüte yardım suçunu oluşturduğu ifade edilen iddianamede, örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım suçunu işlediği sonucuna varılan sanığın, bu suçtan cezalandırılması talep edildi.

FETÖ'nün büyük gizlilik içinde çalıştığının, tanınmamak için neler yaptığının, gizli haberleşme sistemlerini kullandığının 15 Temmuz sonrası ayrıntılarıyla ortaya çıktığını aktaran Bakıcı, bu örgütün amacının ancak 17-25 Aralık sürecinden sonra anlaşıldığını, darbe girişiminden sonra ise asıl amacın ortaya çıktığını belirtti.

Yargıtayda 1983-2016 yılları arasında hizmet verdiğini, 20 Temmuz 2016'da tutuklandığını anlatan Bakıcı, "Doğru, tarafsız karar verebilmek için gece gündüz çalışan, kimseyle yemeğe bile gitmeyen, sosyal olmayan benim, 2010-2011 yıllarında kimin cemaatçi olduğunu bilmem olanaksızdır. O dönemde Yargıtaya yeni seçilen üyeler 'muhafazakar, hükümete yakın, sağ görüşlü' olarak tanınıyorlardı. 17-25 Aralık sürecinden sonra gerçek yüzleri anlaşıldı." dedi.

Hipnoz davasında örgüt lehine karar vermesinin söz konusu olamayacağını iddia eden Bakıcı, dosyanın öne alınmadığını, davada tutuklu bulunması nedeniyle görüşüldüğünü, başsavcılık tarafından hazırlanan tebliğnamenin de onama istemli olduğunu söyledi.