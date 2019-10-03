Eski Yargıtay 9. Ceza Dairesi Başkanı Ertuğrul'a hapis cezası

Meslek hayatı boyunca hiçbir makam, mevki, cemiyet, cemaat, kişi ve siyasiden emir, talimat almadığını öne süren Ertuğrul, görev yaptığı sürede dosyalardaki bilgilere, belgelere göre karar verdiğini savundu.

Savcı Keleşoğlu, 20 Haziran'da verilen mütalaayı hatırlatarak, Ertuğrul'un "örgüt hiyerarşisine dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyetine başkanlık yapan Daire Üyesi Maruf Alikanoğlu tarafından dosyaya gelen bilgi ve belgelerin okunmasının ardından Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Mutahhar Keleşoğlu'na söz verildi.

Kamuoyunda "kumpas davaları" olarak bilinen "Balyoz", "Devrimci Karargah" gibi davaların onandığı Yargıtay 9. Ceza Dairesinin eski başkanı Ekrem Ertuğrul, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yardımdan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Sanık Ertuğrul, daire başkanlığı yetkilerini kimseye devretmediğini, devletin güvenliğiyle ilgili dosyaların temyiz incelemesinde de "hatır ve gönül işi" yapmadığını iddia etti.

Dairede görevli hakim ve üyelerin seçilmelerinde herhangi bir telkin ve tavsiyesinin bulunmadığını, müzakereler dışında bir araya gelmediği bu kişilerin görüş ve düşüncelerini sorgulamadığını ileri süren Ertuğrul, FETÖ'nün gizliliğe önem veren örgüt olduğunu söyledi.

FETÖ'nün yapısının bilimsel, teknik araştırmalarla darbe girişiminden sonra ortaya çıkabildiğini belirten Ertuğrul, "Gizliliği esas alan, bugüne kadar bildiğimiz klasik örgütlerden çok farklı bir örgütle karşı karşıya olduğumuzu nereden bilebilirdim?" dedi.

Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 2007'de verdiği kararda, Fetullah Gülen'in beraati için birçok kişinin yarıştığını, kendisinin ise buna katılmadığını aktaran Ertuğrul, Yargıtay üyesi olmak için kimsenin önünde eğilmediğini belirtti.

Ertuğrul, "Ben örgüte hiçbir zaman sempati duymadım, ilgi de göstermedim. İtici ve antipatik gördüğümü açıkça dile getirdim. Bunu şimdi kimse cesaret edip söyleyemiyor. Vicdanım rahat. FETÖ'ye bilerek veya bilmeyerek sempati duymadım, yardım, yataklık etmedim." ifadesini kullandı.