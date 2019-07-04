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Eski Yargıtay üyesi Ahmet Taşkın'a 7 yıl 6 ay hapis

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2019 13:17 | Son Güncelleme

Yargıtay 9. Ceza Dairesince, eski Yargıtay üyesi Ahmet Taşkın'a FETÖ üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi

Eski Yargıtay üyesi Ahmet Taşkın, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ'nün darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmaya eski Yargıtay üyesi tutuksuz sanık Ahmet Taşkın ile avukatı Gökhan Günaydın katıldı.

Duruşmada sanık ve avukatı esasa yönelik savunmalarını yaptı.

Örgüt talimatıyla Yargıtay üyesi seçildiği, örgüt hiyerarşisine dahil olduğu, örgütün stratejisi ve amaçları doğrultusunda sıkı bir disiplinle hareket ettiği belirtilen Taşkın, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Taşkın'ın avukatı Gökhan Günaydın da müvekkilinin Yargıtay üyeliğine örgüt talimatıyla seçilmediğini, telefonunun örgüt mensuplarıyla aynı yerde sinyal vermesinin delil sayılamayacağını, örgütle iltisakı nedeniyle kapatılan Kimse Yok Mu Derneğinden kendisine istemi dışında mesaj gelmesi yüzünden suçlanamayacağını savundu.

Günaydın, Taşkın'ın beraatine karar verilmesini istedi.

- Karar

Savunmaların tamamlanmasının ardından duruşmaya ara verildi. Aranın ardından Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin aldığı karar, Daire üyesi Abdurrahman Orkun Dağ tarafından açıklandı.

Sanık Ahmet Taşkın'ın, "silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye olmak" suçunun sabit olduğu belirtilen karara göre, sanığa Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2. maddesi gereğince "kastın yoğunluğu, örgüt içindeki konumu, örgütte kaldığı süre" dikkate alınarak, alt sınırdan uzaklaşılarak 6 yıl hapis cezası verildi.

Terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca sanığa verilen ceza artırılarak 9 yıla çıkarıldı.

Sanığın cezası, duruşmalardaki iyi hali nedeniyle TCK'nin 62. maddesi uygulanarak 7 yıl 6 aya indirildi.

Karara karşı temyiz yoluna başvurulabiliyor.

Temyiz istemini, Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.

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