Eski Yargıtay üyesi Ahmet Taşkın'a 7 yıl 6 ay hapis

Eski Yargıtay üyesi Ahmet Taşkın, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ'nün darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmaya eski Yargıtay üyesi tutuksuz sanık Ahmet Taşkın ile avukatı Gökhan Günaydın katıldı.

Duruşmada sanık ve avukatı esasa yönelik savunmalarını yaptı.

Örgüt talimatıyla Yargıtay üyesi seçildiği, örgüt hiyerarşisine dahil olduğu, örgütün stratejisi ve amaçları doğrultusunda sıkı bir disiplinle hareket ettiği belirtilen Taşkın, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Taşkın'ın avukatı Gökhan Günaydın da müvekkilinin Yargıtay üyeliğine örgüt talimatıyla seçilmediğini, telefonunun örgüt mensuplarıyla aynı yerde sinyal vermesinin delil sayılamayacağını, örgütle iltisakı nedeniyle kapatılan Kimse Yok Mu Derneğinden kendisine istemi dışında mesaj gelmesi yüzünden suçlanamayacağını savundu.