Eski Yargıtay üyesi Akarsu'ya hapis cezası

Emekli Askeri Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok'un, üç astsubayın "hipnoz ve işkence" ile ifadelerini aldığı suçlamasıyla 7,5 yıl hapis cezasına çarptırıldığı kararı onayan eski Yargıtay üyesi Mustafa Akarsu'ya Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 10 yıl hapis cezası verildi.

Akarsu'nun, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanmasına devam edildi. İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmaya tutuklu sanık Akarsu ile avukatı katıldı.

Esas hakkındaki savunmasında suçlamaları kabul etmeyen Akarsu, örgüt üyesi olmadığını öne sürdü.

Suçlamalara yönelik somut delil bulunmadığını söyleyen Akarsu, 2014'teki Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu seçimlerinde örgüt mensuplarının seçilmesine ilişkin çaba gösterdiğine yönelik tespitleri de kabul etmedi. Sanık Akarsu, örgütsel stratejilerin belirlendiği toplantılara da katılmadığını iddia etti.

- Akarsu, Yargıtay imamı Şahin'in bacanağı

Kamuoyunda "Kayseri hipnoz" davası olarak bilinen davada emekli Askeri Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok'un, üç astsubayın "hipnoz ve işkence" ile ifadelerini aldığı suçlamasıyla 7,5 yıl hapis cezasına çarptırıldığı kararı onayan Akarsu, kararın dosya kapsamındaki delillerin değerlendirilmesi sonucu onandığını, bu davada örgüt talimatıyla hareket etmediğini savundu.