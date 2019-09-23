HABER

Eski Yargıtay üyesi Aytaç'a hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2019 13:57 | Son Güncelleme

Yargıtay 9. Ceza Dairesi, eski Yargıtay üyesi Önder Aytaç'ı FETÖ üyeliğinden 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı

Yargıtay ve Danıştaya seçilecek Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin belirlendiği 2011'deki toplantıları organize ettiği belirtilen eski Yargıtay üyesi Önder Aytaç'a, 11 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Aytaç'ın, ilk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince yargılanmasına devam edildi. Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmaya, tutuklu sanık Aytaç ile avukatı katıldı.

Esas hakkındaki savunmasında suçlamaları kabul etmeyen Aytaç, örgüt üyesi olmadığını öne sürdü.

FETÖ üyeliğinden 15 yıl hapis cezası alan eski Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Genel Sekreteri Mehmet Kaya'nın evinde 2011'de yapılan ve Yargıtay ile Danıştaya seçilecek örgüt mensuplarının belirlendiği toplantıları organize edenler arasında bulunan Aytaç, ByLock kullandığına yönelik tespitleri reddetti.

Örgütün sözde "Yargıtay İstişare Heyeti"nde de bulunan Aytaç, kapatılan Yargıçlar ve Savcılar Birliğine (YARSAV) örgüt talimatıyla üye olmadığını iddia etti.

Aytaç, aleyhindeki tanık beyanlarını da kabul etmeyerek, suçsuz olduğunu savundu.

Sanık Önder Aytaç ve avukatının savunmalarını tamamlamaları üzerine duruşmaya ara verildi.

- Karar

Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin aldığı karar, heyete başkanlık yapan daire üyesi Fikret Demir tarafından açıklandı.

Önder Aytaç'a, FETÖ üyeliğinden Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2. maddesi gereğince alt sınırdan uzaklaşarak 9 yıl hapis cezası veren mahkeme heyeti, terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca cezayı 13 yıl 6 aya çıkardı.

TCK'nin 62. maddesindeki indirimi uygulayarak cezayı 11 yıl 3 aya indiren mahkeme heyeti, Aytaç'ın tutukluluk halinin devamına da hükmetti.

Karara karşı temyiz yolu açık bulunuyor. Temyize gidilmesi halinde istemi Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.

Korkunç son! 8'inci kattan yere çakıldı Korkunç son! 8'inci kattan yere çakıldı
26. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali başladı26. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali başladı
İmamoğlu duyurdu! İBB'ye personel alımında yeni dönemİmamoğlu duyurdu! İBB'ye personel alımında yeni dönem
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara FETÖ Önder Aytaç Yargıtay 9. Ceza Dairesi

En Çok Okunan Haberler

HSK'dan Kıvanç Tatlıtuğ açıklaması!

HSK'dan Kıvanç Tatlıtuğ açıklaması!

Ankara gündemini sarsan görüşme! Peş peşe açıklamalar geliyor

Ankara gündemini sarsan görüşme! Peş peşe açıklamalar geliyor

İstanbul'da korku dolu anlar: Makas ata ata geldi

İstanbul'da korku dolu anlar: Makas ata ata geldi

G.Saraylı yıldızın eşinden olay paylaşım

G.Saraylı yıldızın eşinden olay paylaşım

Erman Toroğlu'ndan bomba iddia!

Erman Toroğlu'ndan bomba iddia!

Kına gecesinde damadını öldürmüştü! İfadesi kan dondurdu

Kına gecesinde damadını öldürmüştü! İfadesi kan dondurdu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Neslican Tay'dan acı haber!

Neslican Tay'dan acı haber!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İstanbul'da aile katliamı!

İstanbul'da aile katliamı!

AK Parti'den partideki 'istifalara' ilişkin açıklama!

AK Parti'den partideki 'istifalara' ilişkin açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MSB duyurdu! F-16'lar Suriye hava sahasında uçtu

MSB duyurdu! F-16'lar Suriye hava sahasında uçtu

Önder Aytaç'a 11 yıl 3 ay hapis cezası

Önder Aytaç'a 11 yıl hapis cezası

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'kariyeribb'yi açıkladı

İmamoğlu duyurdu! İBB'ye personel alımında yeni dönem

Başakşehir'de fabrika yangını

Başakşehir'de fabrika yangını

Son dakika: Irak'ın kuzeyinden acı haber: 2 asker şehit

Kuzey Irak'tan kahreden haber!

PKK/YPG'li teröristler böyle görüntülendi! Evlerin çatılarına asıyorlar

Teröristler böyle görüntülendi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.