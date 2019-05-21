Eski Yargıtay üyesi Bekler'e hapis

Eski Yargıtay üyesi Arif Bekler, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bekler'in, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanmasına devam edildi. İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul salonunda görülen duruşmaya, sanık Bekler tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada Bekler'in avukatı da hazır bulundu.

Esas hakkındaki mütalaaya karşı söz verilen Bekler, suçlamaları kabul etmedi.

Örgüt üyesi olmadığını savunan Bekler, aleyhindeki tanık beyanlarının da gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Sanık Bekler ile avukatının savunmasını tamamlaması üzerine duruşmaya ara verildi.

Daha sonra Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin aldığı karar, heyete başkanlık yapan Daire Üyesi Abdurrahman Orkun Dağ tarafından okundu.

Arif Bekler'e, "FETÖ'ye üye olmak" suçundan, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2. maddesi gereğince alt sınırdan uzaklaşılarak 6 yıl hapis cezası veren mahkeme heyeti, terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca verilen cezayı 9 yıla çıkardı.

Sanığın duruşmalardaki hal ve tavırları nedeniyle TCK'nin 62. maddesindeki indirimi uygulayarak cezayı 8 yıla indiren mahkeme heyeti, Bekler'in tutukluluk halinin devamına da hükmetti.

Karara karşı temyiz yoluna başvurulabiliyor. Temyiz istemini, Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.

