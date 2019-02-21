Eski Yargıtay üyesi Demirezici'ye hapis istemi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

"FETÖ kumpas mağduru" olarak bilinen eski İstanbul İl Jandarma Alay Komutanı Kurmay Albay Hüseyin Kurtoğlu ile 5 subayın, "bir tutuklunun hürriyetini kısıtladıkları" iddiasıyla mahkum edilmesine ilişkin yerel mahkeme kararını onayan Yargıtay üyeleri arasında bulunan Mehmet Ali Demirezici'nin yargılandığı davada, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca esas hakkında mütalaa verildi.

Örgütün yapısı, tanık beyanları, sanık savunması ile toplanan bilgi ve belgelere yer verilen mütalaada, tanık beyanları ile diğer bilgi ve belgelere göre sanık Demirezici'nin, Fetullahçı Terör Örgütü'nün içinde yer aldığı belirtildi.

Sanığın, örgütün şifreli haberleşme ağı ByLock'u kullandığı ifade edilen mütalaada, Demirezici'nin diğer örgüt mensuplarıyla bağlantıları aktarıldı.

Mütalaada kamuoyunda "Kurtoğlu" davası olarak bilinen davada sanığın, eski İstanbul İl Jandarma Alay Komutanı Kurmay Albay Hüseyin Kurtoğlu ile 5 subayın, "bir tutuklunun hürriyetini kısıtladıkları" iddiasıyla mahkum edilmesine ilişkin yerel mahkeme kararını, diğer örgüt mensubu Yargıtay üyeleriyle onadığı bildirildi.

Bu kararda sanığın örgüt talimatıyla hareket ettiğini belirtilen mütalaada, Demirezici'nin örgüt stratejilerinin belirlendiği toplantılara katıldığı da vurgulandı.

Demirezici'nin, FETÖ'nün deşifre olmasını engellemek amacıyla hareket ettiği anlatılan mütalaada, sanığın FETÖ'nün Yargıtay hücre yapılanmasında yer aldığı kaydedildi.