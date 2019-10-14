Eski Yargıtay üyesi Karadağ'a 12 yıl hapis cezası

Yargıtay 9. Ceza Dairesi, emekli Askeri Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok'a, üç astsubayın "hipnoz ve işkence" ile ifadelerini aldığı suçlamasıyla 7,5 yıl hapis cezası verilen kararı onayanlardan eski Yargıtay üyesi Muzaffer Karadağ'ı Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 12 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Karadağ'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanmasına devam edildi. İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmaya tutuklu sanık Karadağ ile avukatı katıldı.

ByLock'u kullandığı belirlenen, kamuoyunda "Kayseri hipnoz" davası olarak bilinen davada emekli Askeri Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok'un, üç astsubayın "hipnoz ve işkence" ile ifadelerini aldığı suçlamasıyla 7,5 yıl hapis cezasına çarptırıldığı kararı onayan heyet üyeleri arasında yer alan Karadağ, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Karadağ ile sanık avukatının savunmalarını tamamlamaları üzerine duruşmaya ara verildi.

- Karar

Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin aldığı karar, heyete başkanlık yapan Daire Üyesi Maruf Alikanoğlu tarafından açıklandı.