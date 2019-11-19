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Eski Yargıtay üyesi Karayol'a 13 yıl 15 ay hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 13:27 | Son Güncelleme

Yargıtay 9. Ceza Dairesi, FETÖ'nün Yargıtay ceza daireleri genel sorumlusu Muharrem Karayol'a, 13 yıl 15 ay hapis cezası verdi - Mahkeme heyeti, sanığın cezasında indirim uygulamadı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Yargıtay yapılanmasında ceza daireleri genel sorumlusu olan eski Yargıtay üyesi Muharrem Karayol, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 13 yıl 15 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmaya tutuklu sanık Karayol ile avukatı katıldı.

Esas hakkındaki savunmasında suçlamaları kabul etmeyen Karayol, örgüt üyesi olmadığını öne sürdü.

Karayol, kendi başarısı ve liyakatıyla Yargıtay'a üye seçildiğini iddia ederek örgüt talimatıyla üye seçildiğine yönelik tespitleri reddetti.

Hakkındaki yakalama kararını öğrendikten sonra kaçma teşebbüsünde bulunmadığını ve kolluk görevlilerini arayarak teslim olduğunu savunan Karayol, örgüt tarafından desteklenmediğini, meslek hayatı boyunca kimseden talimat almadığını iddia etti.

Karayol ve sanık avukatının savunmalarını tamamlamaları üzerine duruşmaya ara verildi.

- Karar

Daha sonra Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin aldığı karar, mahkeme heyetine başkanlık yapan Daire Üyesi Abdurrahman Orkun Dağ tarafından açıklandı.

Muharrem Karayol'a, "FETÖ'ye üye olmak" suçundan, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2. maddesi gereğince alt sınırdan uzaklaşarak 9 yıl 6 ay hapis cezası veren mahkeme heyeti, terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1. maddeleri uyarınca cezayı 13 yıl 15 aya çıkardı.

Yargılama aşamasında suçlamaya yönelik pişmanlık gözlenmediği gerekçesiyle TCK'nin 62. maddesindeki indirimi uygulamayan mahkeme heyeti, Karayol'un tutukluluk halinin devamına da hükmetti.

Bu karara karşı temyiz yolu açık bulunuyor. Temyize gidilmesi durumunda talebi, Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.

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