Eski Yargıtay Üyesi Kulaç'a 8 yıl 9 ay hapis

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin davalarda, haklarında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan çeşitli cezalar verilen eski tuğamiral Hasan Kulaç ile sözde "Kırşehir Sıkı Yönetim Komutanı" eski kurmay albay Ömer Kulaç'ın ağabeyi eski Yargıtay üyesi Hüseyin Kulaç, örgüt üyeliğinden 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ'nün darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmaya, tutuklu sanık eski Yargıtay üyesi Kulaç, avukatı ve yakınları katıldı.

Esas hakkındaki savunmasını yapması için söz verilen Kulaç, örgüt yapılanması içinde yer almadığını ileri sürdü.

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 73 sanığın yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan eski tuğamiral Hasan Kulaç ile sözde "Kırşehir Sıkıyönetim Komutanı" olarak görevlendirilen, 4 kez müebbet ve 12 yıl 6 ay hapis cezası alan eski albay Ömer Kulaç'ın ağabeyi Hüseyin Kulaç, kardeşlerinin ceza almasının kendisinin de terör örgütü üyesi olduğunu göstermeyeceğini iddia etti.