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Eski Yargıtay Üyesi Mehmet Arı'ya 13 yıl 9 ay hapis

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2019 12:30 | Son Güncelleme

Yargıtay 9. Ceza Dairesi, Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulunda başmüfettiş iken 2009'da İstanbul'daki bazı hakim ve savcıların dinlenmesi talebinde bulunan, dönemin İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Cengiz Engin'i de "Ergenekon" kapsamında dinlettiği belirtilen Mehmet Arı'ya, FETÖ üyeliğinden 13 yıl 9 ay hapis cezası verdi

Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulunda başmüfettiş iken dönemin İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Cengiz Engin'i "Ergenekon soruşturması kapsamında" dinlettiği belirtilen eski Yargıtay Üyesi Mehmet Arı, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 13 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ'nün darbe girişimi sonrasında meslekten ihraç edilen ve tutuklanan eski Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul salonunda görülen duruşmaya, sanık Mehmet Arı tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile bağlandı. Duruşmada Arı'nın avukatı hazır bulundu.

Duruşmada, sanık ve avukatı esasa yönelik savunmalarını yaptı.

Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulunda başmüfettiş iken 2011'de örgüt talimatıyla Yargıtay üyeliğine seçildiği, FETÖ'nün Yargıtay Hukuk Daireleri üst sorumlusu olduğu belirtilen eski Yargıtay üyesi Mehmet Arı hakkında, "FETÖ yöneticisi olmak" suçundan dava açılmıştı.

Başmüfettiş iken 2009'da İstanbul'daki bazı hakim ve savcıların dinlenmesi talebinde bulunarak bu kişilerin dinlenmesini sağladığı, dönemin İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Cengiz Engin'i de "Ergenekon" soruşturması kapsamında dinlettiği belirtilen sanık Mehmet Arı, hakkındaki suçlamaları reddetti.

- Karar

Savunmaların tamamlanmasının ardından duruşmaya ara verildi.

Aranın ardından Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin aldığı karar, Daire Üyesi Abdurrahman Orkun Dağ tarafından açıklandı.

Sanık Mehmet Arı'nın, "silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye olmak" suçunun sabit olduğu belirtilen karara göre, sanığa Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2. maddesi gereğince "kastın yoğunluğu, örgüt içindeki konumu, örgütte kaldığı süre" dikkate alınarak alt sınırdan uzaklaşılarak 10 yıl hapis cezası verildi.

Terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca sanığa verilen ceza artırılarak 15 yıla çıkarıldı.

Sanığın cezası, duruşmalardaki iyi hali nedeniyle TCK'nin 62. maddesindeki indirim 1/12 oranında uygulanarak 13 yıl 9 aya indirildi. Heyet, sanığın tutuklu bulunduğu sürenin infazından düşülmesine ve tutukluluk şartlarının devam ettiğine karar verdi.

Karara karşı temyiz yoluna başvurulabiliyor. Temyiz istemini Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.

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Eski Başmüfettiş FETÖ Mehmet Arı Yargıtay 9. Ceza

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