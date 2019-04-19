Eski Yargıtay üyesi Sancar'a hapis cezası

Eski Yargıtay üyesi Ali Sancar, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ'nün darbe girişimi sonrasında meslekten ihraç edilen ve tutuklanan eski Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmalarına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmaya, tutuklu sanık Sancar ile avukatı katıldı.

Savunmasında örgüt üyesi olmadığını ileri süren Sancar, hakkında delil bulunmadığını söyledi.

Tanık beyanlarının gerçeği yansıtmadığını belirten Sancar, suç işlemediğini, örgütün şifreli haberleşme ağı ByLock'u da kullanmadığını iddia etti. Ali Sancar, son sözleri sorulması üzerine beraatini ve tahliyesini istedi.

Sancar ve avukatının savunmasını tamamlaması üzerine duruşmaya ara verildi.

- Karar

Daha sonra Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin aldığı karar, heyete başkanlık eden Daire Üyesi Maruf Alikanoğlu tarafından okundu.

Karara göre sanık Ali Sancar'a, "FETÖ'ye üye olmak" suçundan, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2. maddesi gereğince alt sınırdan uzaklaşılarak 7 yıl hapis cezası verildi.