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Eski Yargıtay üyesi Yılmaz'a hapis istemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.02.2019 13:22 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen eski Yargıtay Üyesi Zekeriya Yılmaz'ın yargılandığı davada, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca esas hakkında mütalaa verildi - Mütalaada, terör örgütü üyeliğinden 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenen Yılmaz hakkında, TCK'nin "hata" hükümlerinin uygulanmaması ve hapis cezasının alt sınırdan uzaklaşılarak verilmesi talep edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen eski Yargıtay Üyesi Zekeriya Yılmaz'ın 15 yıla kadar hapsi istendi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Ek Bina'da görülen duruşmaya sanık Zekeriya Yılmaz, tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca esas hakkındaki mütalaa verildi.

Örgütün yapısı, tanık beyanları, sanık savunması ile toplanan bilgi ve belgelere yer verilen mütalaada, tanık beyanları ile diğer bilgi ve belgelere göre sanık Yılmaz'ın FETÖ içerisinde yer aldığı ifade edildi.

Terör örgütü mensuplarının, 2010'da Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunda (HSYK) çoğunluğu ele geçirmelerinin ardından yapılan toplantılarda, sanığın, Yargıtay üyeliğine seçilmesine karar verilen isimler arasında yer aldığı belirtilen mütalaada, hiyerarşik yapıya dahil olan Yılmaz'ın FETÖ'nün amaçlarına hizmet ettiği vurgulandı.

Yılmaz'ın kızının da örgütün eğitim birimleri içinde aktif şekilde yer aldığı ve ByLock'u kullandığına dikkati çekilen mütalaada, Yılmaz'ın FETÖ'nün deşifre olmaması için kızına uyarılarda bulunduğuna yer verildi.

- "Örgütün amacına uygun hareket"

Mütalaada, Yılmaz'ın örgütün stratejisi, yapılanması, faaliyetleri ve amacına uygun hareket ettiği ve "terör örgütü üyesi olmak" suçunu işlediği sonucuna varıldığı kaydedildi.

FETÖ hiyerarşisi içinde "mahrem alan" kapsamında yer alan sanığın eğitim düzeyi, sahip olduğu sosyokültürel birikimi, yaptığı görev nedeniyle edindiği mesleki bilgi ve tecrübeleriyle örgütteki konumu itibarıyla bu oluşumun, terör örgütü olduğunu bilebilecek durumda bulunduğuna işaret edilen mütalaada, sanık hakkında, Türk Ceza Kanununun (TCK), kaçınılmaz bir hataya düşen kişinin cezalandırılamayacağını öngören "hata" başlıklı 30. maddesinin uygulanmaması istendi.

Esas hakkındaki mütalaada, sanığın, TCK'nin 314/2. ve Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1. maddeleri uyarınca "terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

- Tutukluluk halinin devamı

Mütalaada, suçun işleniş biçimi, kastın yoğunluğu ve oluşan tehlikenin ağırlığına göre temel cezanın alt sınırdan uzaklaşılarak belirlenmesi istendi.

Mütalaaya karşı söz verilen sanık ve avukatı, esas hakkındaki savunmasını hazırlamak için süre verilmesi ve tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, esas hakkındaki savunmasını hazırlaması için süre verilen sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

Duruşma, 8 Nisan'a bırakıldı.

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