HABER

Eski Yargıtay Üyesi Zafer Turanlı'ya FETÖ üyeliğinden beraat

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 11:44 | Son Güncelleme

Eski Yargıtay Üyesi Zafer Turanlı'ya FETÖ üyeliğinden beraat

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçundan Yargıtay 9. Ceza Dairesince yargılanan eski Yargıtay üyesi Zafer Turanlı beraat etti.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmaya tutuksuz sanık Turanlı ve avukatı katıldı.

Duruşmada Turanlı ve avukatı esas hakkındaki savunmasını yaptı.

Örgüt içinde yer aldığı, örgüt talimatıyla Yargıtay üyeliğine seçildiği, örgütün sivil imamlarıyla ortak baz sinyallerinin tespit edildiği kaydedilen Turanlı, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Örgüt üyeliği suçlamasını kesinlikle kabul edemeyeceğini dile getiren Turanlı, beraatine karar verilmesini istedi.

- Karar

Savunmaların tamamlanmasının ardından duruşmaya ara verildi.

Aranın ardından Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin aldığı karar, Daire Başkanı Maruf Alikanoğlu tarafından açıklandı.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan açılan davada yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 223/2-e maddesi uyarınca sanık Zafer Turanlı'nın beraatine hükmetti.

Dünyanın en hızlısı! Hatay'da görüntülendiDünyanın en hızlısı! Hatay'da görüntülendi
İstismarda bulunup, fotoğraflarını çektiğini öne sürdüğü kişiyi bıçakladıİstismarda bulunup, fotoğraflarını çektiğini öne sürdüğü kişiyi bıçakladı
Çorlu Deresi'nin kirli aktığı mahallede sağlık taramasıÇorlu Deresi'nin kirli aktığı mahallede sağlık taraması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Eski Yargıtay Üyesi Zafer Turanlı FETÖ

En Çok Okunan Haberler

'Yok artık' dedirten yorum! 'Cinsel organın...'

'Yok artık' dedirten yorum! 'Cinsel organın...'

Cengiz Ünder şoke etti! Yeni takımı...

Cengiz Ünder şoke etti! Yeni takımı...

5 aylık hamile kadın ile 3 yaşındaki kızı ölü bulundu!

5 aylık hamile kadın ile 3 yaşındaki kızı ölü bulundu!

Şırıngalı çikolatadan bir ölüm daha!

Şırıngalı çikolatadan bir ölüm daha!

TBMM karıştı! 'Bize kimse tecavüzcü diyemez'

TBMM karıştı! 'Bize kimse tecavüzcü diyemez'

Türkiye'den ABD'de kabul edilen skandal tasarıya sert tepki!

Türkiye'den ABD'de kabul edilen skandal tasarıya sert tepki!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Demirtaş'la ilgili o habere HDP'den yalanlama!

Demirtaş'la ilgili o habere HDP'den yalanlama!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Diyarbakır'da 271,5 kilo patlayıcı ele geçirildi

Diyarbakır'da terör operasyonu! Çok sayıda adrese baskın

Ceren'in katili, duruşmalara SEGBİS ile katılacak

Ceren'in katiliyle ilgili yeni haber! Getirilmeyecek

Türkiye genelinde eş zamanlı uygulama! 46 bin 925 personel katıldı

Ülke genelinde dev uygulama!

Şırıngalı çikolata nedir, nerelerde satılıyor? (Şırıngalı çikolata yüzünden çocuklar neden ölüyor?)

Şırıngalı çikolata nedir, nerelerde satılıyor?

Şırıngalı çikolata yine can aldı! Diyarbakır’da 7 yaşındaki Umut Bilgi hayatını kaybetti

Şırıngalı çikolatadan bir ölüm daha!

Fabrikada çatıdan düşen işçiden acı haber

Fabrikada çatıdan düşen işçiden acı haber

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.