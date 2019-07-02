Eski Yargıtay Üyesi Zekeriya Erdoğan'a 8 yıl 9 ay hapis cezası

Meslekten ihraç edilen ve tutuklanan eski Yargıtay Üyesi Zekeriya Erdoğan, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ'nün darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmada, kamuoyunda "kumpas davaları" olarak bilinen Balyoz, Askeri Casusluk, Hrant Dink, Devrimci Karargah gibi davaları onayan eski Yargıtay 9. Ceza Dairesinin üyelerinden Zekeriya Erdoğan, hakim karşısına çıktı.

Duruşmada, sanık ve avukatı esasa yönelik savunmalarını yaptı.

Örgüt talimatıyla Yargıtay üyeliğine seçildiği, örgüt toplantılarına katıldığı, adının gizli haberleşme sistemi ByLock yazışmalarında geçtiği belirtilen Erdoğan, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Yargıtay 9. Ceza Dairesinde görev yaptığını ancak kamuoyunda önemli yer tutan dosyalarda imzasının bulunmadığını ve bu dosyaların görüşüldüğü heyette yer almadığını söyleyen Erdoğan, tahliyesine ve beraatine karar verilmesini istedi.