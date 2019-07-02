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Eski Yargıtay Üyesi Zekeriya Erdoğan'a 8 yıl 9 ay hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2019 18:05 | Son Güncelleme

Yargıtay 9. Ceza Dairesince, meslekten ihraç edilen eski Yargıtay Üyesi Zekeriya Erdoğan'a, FETÖ üyeliği suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi

Meslekten ihraç edilen ve tutuklanan eski Yargıtay Üyesi Zekeriya Erdoğan, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ'nün darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmada, kamuoyunda "kumpas davaları" olarak bilinen Balyoz, Askeri Casusluk, Hrant Dink, Devrimci Karargah gibi davaları onayan eski Yargıtay 9. Ceza Dairesinin üyelerinden Zekeriya Erdoğan, hakim karşısına çıktı.

Duruşmada, sanık ve avukatı esasa yönelik savunmalarını yaptı.

Örgüt talimatıyla Yargıtay üyeliğine seçildiği, örgüt toplantılarına katıldığı, adının gizli haberleşme sistemi ByLock yazışmalarında geçtiği belirtilen Erdoğan, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Yargıtay 9. Ceza Dairesinde görev yaptığını ancak kamuoyunda önemli yer tutan dosyalarda imzasının bulunmadığını ve bu dosyaların görüşüldüğü heyette yer almadığını söyleyen Erdoğan, tahliyesine ve beraatine karar verilmesini istedi.

- Karar

Savunmaların tamamlanmasının ardından duruşmaya ara verildi. Aranın ardından Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin aldığı karar, Daire Üyesi Abdurrahman Orkun Dağ tarafından açıklandı.

Sanık Zekeriya Erdoğan'ın, "silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye olmak" suçunun sabit olduğu belirtilen karara göre, sanığa Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2. maddesi gereğince "kastın yoğunluğu, örgüt içindeki konumu, örgütte kaldığı süre" dikkate alınarak, alt sınırdan uzaklaşılarak 7 yıl hapis cezası verildi.

Terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca sanığa verilen ceza artırılarak 10 yıl 6 aya çıkarıldı.

Sanığın cezası, duruşmalardaki iyi hali nedeniyle TCK'nin 62. maddesi uygulanarak, 8 yıl 9 aya indirildi. Heyet, sanığın tutuklu bulunduğu sürenin infazından düşülmesine ve tutukluluk şartlarının devam ettiğine karar verdi.

Karara karşı temyiz yoluna başvurulabiliyor. Temyiz istemini, Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.

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