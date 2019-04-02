Eski Yargıtay üyesine 10 yıl hapis cezası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Yargıtay yapılanmasında "grup sorumlusu" olduğu belirlenen eski Yargıtay üyesi Mustafa Simavlı'ya, örgüt üyeliğinden 10 yıl hapis cezası verildi.

FETÖ'nün darbe girişimi sonrasında meslekten ihraç edilen ve tutuklanan eski Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmaya, Simavlı tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada Simavlı'nın avukatı da hazır bulundu.

Esas hakkındaki savunmasında suçlamaları kabul etmeyen Simavlı, örgüt üyesi olmadığını savundu.

FETÖ'nün Yargıtay yapılanmasında "grup sorumlusu" olduğu belirlenen Simavlı, bu iddiayı da reddetti. Hakkındaki tanık ifadelerinde çelişki bulunduğunu söyleyen Simavlı, ByLock kullanıcısı olmadığını öne sürdü.

Simavlı ve sanık avukatının savunmasının ardından duruşmaya ara verildi.