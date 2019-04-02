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Eski Yargıtay üyesine 10 yıl hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 13:24 | Son Güncelleme

Yargıtay 9. Ceza Dairesi, eski Yargıtay üyesi Mustafa Simavlı'yı FETÖ üyeliğinden 10 yıl hapis cezasına çarptırdı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Yargıtay yapılanmasında "grup sorumlusu" olduğu belirlenen eski Yargıtay üyesi Mustafa Simavlı'ya, örgüt üyeliğinden 10 yıl hapis cezası verildi.

FETÖ'nün darbe girişimi sonrasında meslekten ihraç edilen ve tutuklanan eski Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmaya, Simavlı tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada Simavlı'nın avukatı da hazır bulundu.

Esas hakkındaki savunmasında suçlamaları kabul etmeyen Simavlı, örgüt üyesi olmadığını savundu.

FETÖ'nün Yargıtay yapılanmasında "grup sorumlusu" olduğu belirlenen Simavlı, bu iddiayı da reddetti. Hakkındaki tanık ifadelerinde çelişki bulunduğunu söyleyen Simavlı, ByLock kullanıcısı olmadığını öne sürdü.

Simavlı ve sanık avukatının savunmasının ardından duruşmaya ara verildi.

- Karar

Daha sonra Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin aldığı karar, heyete başkanlık eden Daire Üyesi Maruf Alikanoğlu tarafından okundu.

Karara göre, sanık Mustafa Simavlı'ya, "Silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye olmak" suçundan, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2. maddesi gereğince alt sınırdan uzaklaşılarak 8 yıl hapis cezası verildi.

Terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören "3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddesi" uyarınca sanığa verilen ceza 12 yıla çıkarıldı.

Sanığın duruşmalardaki iyi hali nedeniyle Türk Ceza Kanunu'nun 62. maddesindeki indirim uygulanarak ceza 10 yıla indirildi.

Mahkeme heyeti, Simavlı'nın tutukluluk halinin devamına da hükmetti.

Bu karara karşı temyiz yoluna başvurulabiliyor. Temyiz istemini, Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.

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