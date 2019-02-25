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Eski Yargıtay üyesine 11 yıl hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2019 13:16 | Son Güncelleme

Yargıtay 9. Ceza Dairesince, eski Yargıtay üyesi Abdi Cengiz'e, FETÖ üyeliğinden 11 yıl hapis cezası verildi

Yargıtay 9. Ceza Dairesince, eski Yargıtay üyesi Abdi Cengiz, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ'nün darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmaya, tutuklu sanık Abdi Cengiz, avukatı ve yakınları katıldı.

Örgüt talimatıyla Yargıtay üyesi seçildiği, örgüt toplantılarına katıldığı, örgütün gizli haberleşme sistemi ByLock kullandığı belirtilen Abdi Cengiz, esas hakkındaki savunmasını yaptı.

Tanık ifadelerini ve ByLock kullandığını kabul etmeyen sanık Cengiz, ByLock'a "AC42" kullanıcı adıyla girdiği yönündeki tespiti de reddetti.

Cengiz, terör örgütü üyesi olmadığını, beraatine ve tahliyesine karar verilmesini istedi.

- Karar

Verilen aranın ardından toplanan Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin oy birliğiyle aldığı karar, heyete başkanlık eden Daire Üyesi Abdurrahman Orkun Dağ tarafından okundu.

Kararda, sanık Abdi Cengiz'in, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçunun sabit olduğu, bu nedenle sanığa Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2. maddesi gereğince "kastın yoğunluğu, örgüt içindeki konumu, örgütte kaldığı süre" dikkate alınarak, alt sınırdan uzaklaşılarak 8 yıl hapis cezası verildiği belirtildi.

Terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca sanığa verilen ceza artırılarak 12 yıla çıkarıldı.

Sanığın duruşmalardaki iyi hali nedeniyle TCK'nin 62. maddesindeki indirim uygulanarak ceza 11 yıla indirildi.

Heyet, sanığın tutuklu bulunduğu sürenin infazından düşülmesine ve sanık hakkında tutukluluk şartlarının devamına karar verdi.

Karara karşı temyiz yoluna başvurulabiliyor. Temyiz istemini, Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.

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