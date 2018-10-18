Eski Yargıtay üyesine 15 yıla kadar hapis cezası talebi

Tanık beyanları ile diğer bilgi ve belgeler kapsamında sanık Cengiz'in Yargıtay üyeliği seçimleri öncesinde örgüt mensuplarıyla yapılan toplantılara katıldığı ve bu toplantılarda örgüt yöneticisi konumundaki kişilerce üye seçileceğinin kendisine bildirildiği aktarıldı.

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Mutahhar Keleşoğlu tarafından okunan esas hakkındaki mütalaada, örgütün yapısı, tanık beyanları, sanık savunması, sanığın adının geçtiği ByLock içerikleri gibi bilgi ve belgelere yer verildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevindeki Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi odalarının dolu olması ve bağlantı kurulamaması nedeniyle sanık Ahmet Cengiz katılamadı. Cengiz'i duruşmada avukatı Hanife Tuba Sağcan temsil etti.

Terör örgütü mensuplarının 2010'da Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunda (HSYK) çoğunluğu ele geçirmelerinin ardından sanığın da Yargıtay üyeliğine seçilmesine karar verilen isimlerden olduğu, üye seçildikten sonra Yargıtay hücre yapılanmasında örgüt tarafından oluşturulan gruplarda görev aldığı belirtilen mütalaada, Cengiz'in himmet toplanan, örgütsel stratejinin belirlendiği, talimatların verildiği toplantılara katıldığı bildirildi.

Sanığın ByLock kullanıcısı olduğu, sanığa ait dijital materyallerde örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in fotoğrafının bulunduğu anlatılan mütalaada, ByLock üzerinden yapılan ve örgütün sanığa güven duyduğunu gösteren yazışma içeriklerine de yer verildi.

Sanığın telefonunun örgütün sivil imamları ile haklarında FETÖ'den soruşturma ve kovuşturma yürütülen eski yargı mensuplarıyla aynı yerlerden baz sinyali verdiğine işaret edilen mütalaada, bu kişilerle irtibat halinde olduğu, Yargıtay üyesi seçildikten sonra da örgüt faaliyetlerine devam ettiği kaydedildi.

Mütalaada, "Sanığın, diğer örgüt üyeleriyle fikir ve eylem birliği içinde hareket etmek suretiyle hiyerarşik yapıya dahil olduğu, sıkı bir disiplinle, örgütün stratejisi, yapılanması, faaliyetleri ve amacına uygun hareket ettiği, haiz olduğu görev ve sorumluluk alanları ile emir ve talimat verme noktasındaki yetkileri gözetildiğinde, FETÖ silahlı terör örgütünün Yargıtay hücre yapılanmasında yer aldığı, örgütün amaçları doğrultusunda süreklilik ve çeşitlilik arz edecek şekilde faaliyet yürütmek suretiyle örgüt üyesi olmak suçunu işlediği sonucuna ulaşılmıştır." denildi.