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Eski Yargıtay üyesine 15 yıla kadar hapis istemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 12:20 | Son Güncelleme

Eski Yargıtay üyesi Mahmut Kış'ın FETÖ üyeliğinden yargılandığı davada, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca esas hakkında mütalaa verildi - Mütalaada, Kış'ın terör örgütü üyeliğinden 7 yıl 6 ay ile 15 yıl arasında hapis cezasına çarptırılması, sanık hakkında TCK'nin "hata" hükümlerinin uygulanmaması ve hapis cezasının alt sınırdan uzaklaşılarak verilmesi istendi

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçundan yargılanan eski Yargıtay üyesi Mahmut Kış'ın terör örgütü üyeliği suçundan 7 yıl 6 ay ile 15 yıl arasında hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Kış ve avukatı katıldı.

Dosyaya gelen belgelerin okunmasının ardından Yargıtay Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanan esas hakkındaki mütalaa, duruşma savcısı Müslüm Canpolat tarafından açıklandı.

Mütalaada, sanığın örgüt içinde yer aldığı, örgütün talimatıyla Yargıtay üyeliğine seçildiği, örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullandığı ve FETÖ'nün eğitim biriminin sanığın çocuğuyla ilgilendiği belirtildi.

Mahmut Kış'ın, örgütün sivil imamlarıyla ortak baz sinyalleri ve ankesörlü telefondan arandığına ilişkin kayıtlara da yer verilen mütalaada, aynı sabit telefonlardan FETÖ üyeliğinden yargılanan bazı eski yüksek yargı üyelerinin de arandığının tespit edildiği kaydedildi.

Mütalaada, sanığın bu şekilde örgütün hiyerarşik yapısına dahil olduğu, sıkı bir disiplinle FETÖ'nün stratejisi, yapılanması, faaliyetleri ve amacı doğrultusunda hareket ettiği ve "terör örgütü üyesi" olma suçunu işlediği sonucuna varıldığı bildirildi.

Örgüt hiyerarşisi içinde "mahrem alan" kapsamında yer alan sanığın, eğitim düzeyi, sahip olduğu sosyo-kültürel birikimi, yaptığı görev nedeniyle edindiği mesleki bilgi ve tecrübeleriyle örgütteki konumu itibarıyla bu oluşumun, bir terör örgütü olduğunu bilebilecek durumda bulunduğuna işaret edilen mütalaada, bu nedenlerle Kış hakkında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) kaçınılmaz bir hataya düşen kişinin cezalandırılamayacağını öngören "hata" başlıklı 30. maddesinin uygulanmasının istenmediği belirtildi.

Esas hakkındaki mütalaada sanık Mahmut Kış'ın, örgüt üyesi olma suçundan TCK'nin 314/2 ve terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Mütalaada ayrıca, sanığın örgütte temin ettiği güç ve sadakati ölçüsünde yükselip kazandığı statüye eşdeğer şekilde yüksek yargı içinde konumlandırılması, FETÖ'nün mahrem yapısı içinde bulunduğu hususları dikkate alınarak, suçun işleniş biçimi, kastın yoğunluğu ve oluşan tehlikenin ağırlığına göre temel cezanın alt sınırdan uzaklaşılarak belirlenmesi talep edildi.

Mütalaaya karşı söz verilen sanık Mahmut Kış, mütalaada ismi geçen örgüt üyelerini tanımadığını savunarak, "Allah buradan çıkarmasın vallahi Yargıtay üyelerini de yeni tanıyorum. Eğer ankesörlü telefondan arandıysam Allah bana çocuklarımın hayrını göstermesin, buradan çıkamayayım. Çok şaşırıyorum." ifadesini kullandı.

Sanık Kış ve avukatı, esas hakkındaki savunmalarını hazırlamak için süre istedi.

Aranın ardından mahkeme heyeti, sanığa esas hakkındaki savunmasını hazırlaması için süre vererek, adli kontrol tedbirlerinin devamını kararlaştırdı.

Duruşma 16 Mayıs'a bırakıldı.

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