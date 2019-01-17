Eski Yargıtay üyesine 7 yıl 6 ay hapis cezası

Eski Yargıtay üyesi Nuri Güleç, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Güleç'in hükümle birlikte tutuklu bulunduğu süre göz önünde bulundurularak adli kontrol şartıyla tahliye edilmesi kararlaştırıldı.

FETÖ'nün darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmaya, tutuklu sanık eski Yargıtay üyesi sanık Nuri Güleç, avukatı ve yakınları katıldı.

Esas hakkındaki savunmasını yapması için söz verilen Güleç, kendisine yönelik suçlamaları reddetti.

FETÖ üyesi olmadığını ve Yargıtaya liyakatı kapsamında seçildiğini öne süren Güleç, devlete ihanet etmediğini, suçsuz olduğunu savundu.

Savunmasının ardından son sözleri sorulan Güleç, beraatini istedi.

- Karar

Aranın ardından toplanan heyet tarafından alınan karar, heyete başkanlık eden Yargıtay 9. Ceza Üyesi Maruf Alikanoğlu tarafından okundu.