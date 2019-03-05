HABER

Eski Yargıtay üyesine "FETÖ yöneticiliğinden" hapis istemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 13:15 | Son Güncelleme

FETÖ'nün Yargıtay imamından aldığı, iş insanı Karamehmet'in bankacılık kanununa muhalefetten yargılandığı davada "yurt dışına çıkış yasağının kaldırılması" talimatını, dosyaya bakacak örgüt mensubu daire üyelerine ilettiği belirlenen eski Yargıtay üyesi Turgut Emiroğlu hakkında, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca esas hakkında mütalaa verildi - Mütalaada, Emiroğlu'nun, "terör örgütü yöneticiliğinden" 15 yıl ile 22 yıl 6 ay arasında hapis cezasına çarptırılması, sanık hakkında TCK'nin "hata" hükümlerinin uygulanmaması ve hapis cezasının alt sınırdan uzaklaşılarak verilmesi istendi

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) Yargıtay ceza daireleri sorumlusu konumundaki eski Yargıtay üyesi Turgut Emiroğlu'nun yargılandığı davada esas hakkında mütalaa sunuldu. Mütalaada, Emiroğlu'nun, "terör örgütü yöneticiliğinden" 15 yıl ile 22 yıl 6 ay arasında hapis cezasına çarptırılması istendi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmaya, tutuklu sanık Turgut Emiroğlu ile avukatı katıldı.

Dosyaya gelen cevap ve belgelerin okunmasının ardından söz verilen Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ömer Kara, sanık hakkında hazırlanan esas hakkındaki mütalaayı okudu.

Örgütün yapısı, tanık beyanları, sanık savunması ile toplanan bilgi ve belgelere yer verilen mütalaada, tanık beyanları ile diğer bilgi ve belgelere göre sanık Emiroğlu'nun, FETÖ içerisinde yer aldığı belirtildi.

Terör örgütü mensuplarının, 2010'da Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunda (HSYK) çoğunluğu ele geçirmelerinin ardından yapılan toplantılarda, sanığın Yargıtay üyeliğine seçilmesine karar verilen isimler arasında yer aldığı vurgulanan mütalaada, Emiroğlu'nun mesleğinin icrası döneminde başlayan örgüt üyeliğinin Yargıtaydaki görevi süresince de devam ettiği bildirildi.

Emiroğlu'nun, FETÖ içerisinde yönetici konumunda olduğu belirtilen mütalaada, sanığın örgütsel toplantıları organize ettiği aktarıldı.

Mütalaada, örgütün ceza daireleri sorumlusu konumundaki Emiroğlu'nun, örgüt lehine davaların sonuçlanması için çaba sarf ettiği vurgulandı.

Örgüt adına sanık tarafından "himmet" adı verilen aidatların toplandığının kaydedildiği mütalaada, Emiroğlu'nun, iş insanı Mehmet Emin Karamehmet'in bankacılık kanununa muhalefetten yargılandığı davada verilen "yurt dışına çıkış yasağının kaldırılması" talimatını, dosyaya bakacak FETÖ mensubu daire üyelerine ilettiği, bu talimatın ABD'den geldiğini söylediği bildirildi.

Esas hakkındaki mütalaada, sanığın, örgütün şifreli haberleşme ağı ByLock kullanıcısı olduğuna, uygulama üzerinden dava takiplerine yönelik çeşitli görüşler bildirdiğine işaret edildi.

Mütalaada, Turgut Emiroğlu'nun, böylelikle örgütün hiyerarşik yapısına dahil olduğu, sıkı bir disiplinle FETÖ'nün stratejisi, yapılanması, faaliyetleri ve amacına uygun hareket ettiği ve "terör örgütü yöneticisi olmak" suçunu işlediği sonucuna varıldığı belirtildi.

Örgüt hiyerarşisi içinde "mahrem alan" kapsamında yer alan sanığın, eğitim düzeyi, sahip olduğu sosyokültürel birikimi, yaptığı görev nedeniyle edindiği mesleki bilgi ve tecrübeleriyle örgütteki konumu itibarıyla bu oluşumun terör örgütü olduğunu bilebilecek durumda bulunduğuna işaret edilen mütalaada, Emiroğlu hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK), kaçınılmaz bir hataya düşen kişinin cezalandırılamayacağını öngören "hata" başlıklı 30. maddesinin uygulanmaması talep edildi.

- 22 yıl 6 aya kadar hapis istemi

Mütalaada, sanığın, TCK'nin 314/1. ve Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1. maddeleri uyarınca "terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan 15 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Sanığın son karar merci Yargıtayda görevlendirilmesi, örgütte temin ettiği güç ve sadakati ölçüsünde yükselip elde ettiği statüsüne eş değer şekilde yüksek yargı içerisinde konumlandırılması ve FETÖ'nün mahrem yapısı içerisinde bulunduğu hususları dikkate alınarak, suçun işleniş biçimi, kastın yoğunluğu ve oluşan tehlikenin ağırlığına göre temel cezanın alt sınırdan uzaklaşılarak belirlenmesi talep edildi.

Mütalaaya karşı söz verilen sanık ve avukatı, esas hakkındaki savunmayı hazırlamak için süre verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, esas hakkındaki savunmasını hazırlaması için süre verilen sanığın, tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

Duruşma, karar için 15 Mayıs'a bırakıldı.

Her yıl bunu yapıyorlar! Kış ayı biter bitmez dışarı çıkıp... Her yıl bunu yapıyorlar! Kış ayı biter bitmez dışarı çıkıp...
Türk polisi ADİM’de Arapça öğreniyorTürk polisi ADİM’de Arapça öğreniyor
12 Eylül mağduru ülkücüler Taş Medreseliler toplantısında buluştu12 Eylül mağduru ülkücüler Taş Medreseliler toplantısında buluştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
FETÖ Turgut Emiroğlu Yargıtay

En Çok Okunan Haberler

Pentagon'dan Türkiye ile ilgili tehdit gibi açıklama!

Pentagon'dan Türkiye ile ilgili tehdit gibi açıklama!

İstanbul'da dehşet! Mahalleli idam sloganları attı!

İstanbul'da dehşet! Mahalleli idam sloganları attı!

Acun'dan ilginç Sabriye yorumu! Survivor'a neden katıldığını açıkladı

Acun'dan ilginç Sabriye yorumu! Survivor'a neden katıldığını açıkladı

Son hali şaşkınlık yarattı! Bakın kime benzetildi

Son hali şaşkınlık yarattı! Bakın kime benzetildi

Carlos Ghosn serbest bırakıldı!

Carlos Ghosn serbest bırakıldı!

Trump'tan Türkiye kararı! Bu mektupla duyurdu!

Trump'tan Türkiye kararı! Bu mektupla duyurdu!

İlginizi Çekebilir

Şimdi evini yenileme zamanı

Şimdi evini yenileme zamanı

'İlk kez açıklıyorum' dedi ve duyurdu: Ya ölüdür ya da tutukludur

'İlk kez açıklıyorum' dedi ve duyurdu: Ya ölüdür ya da tutukludur

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Bakan müjdeyi verdi! 8 bin bekçi, 15 bin polis alınacak

Bakan müjdeyi verdi! 8 bin bekçi, 15 bin polis alınacak

Üniversitelerde yeni dönem! Bu yıl başlıyor

Üniversitelerde yeni dönem! Bu yıl başlıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çığ tehlikesine rağmen gittiler

Çığ tehlikesine rağmen gittiler

Çatıda biriken kar, çığ gibi düştü

Çatıda biriken kar, çığ gibi düştü

Trump'ın mektupla duyurduğu Türkiye kararına Bakan Pekcan'dan tepki

Trump mektupla duyurmuştu! Türkiye'den karara ilk tepki

Prof. Dr. Ziyadin Çakır: Deprem vaktini doldurdu, her an olabilir

Deprem açıklaması korkuttu: Vaktini doldurdu, her an olabilir

İstanbul'un en iyi turistik yerleri

İstanbul'un en iyi turistik yerleri

Dağda 4 delik açıldı! Deneme başladı

Dağda 4 delik açıldı! Deneme başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.