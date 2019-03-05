Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) Yargıtay ceza daireleri sorumlusu konumundaki eski Yargıtay üyesi Turgut Emiroğlu'nun yargılandığı davada esas hakkında mütalaa sunuldu. Mütalaada, Emiroğlu'nun, "terör örgütü yöneticiliğinden" 15 yıl ile 22 yıl 6 ay arasında hapis cezasına çarptırılması istendi. İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmaya, tutuklu sanık Turgut Emiroğlu ile avukatı katıldı. Dosyaya gelen cevap ve belgelerin okunmasının ardından söz verilen Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ömer Kara, sanık hakkında hazırlanan esas hakkındaki mütalaayı okudu. Örgütün yapısı, tanık beyanları, sanık savunması ile toplanan bilgi ve belgelere yer verilen mütalaada, tanık beyanları ile diğer bilgi ve belgelere göre sanık Emiroğlu'nun, FETÖ içerisinde yer aldığı belirtildi. Terör örgütü mensuplarının, 2010'da Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunda (HSYK) çoğunluğu ele geçirmelerinin ardından yapılan toplantılarda, sanığın Yargıtay üyeliğine seçilmesine karar verilen isimler arasında yer aldığı vurgulanan mütalaada, Emiroğlu'nun mesleğinin icrası döneminde başlayan örgüt üyeliğinin Yargıtaydaki görevi süresince de devam ettiği bildirildi.

Emiroğlu'nun, FETÖ içerisinde yönetici konumunda olduğu belirtilen mütalaada, sanığın örgütsel toplantıları organize ettiği aktarıldı. Mütalaada, örgütün ceza daireleri sorumlusu konumundaki Emiroğlu'nun, örgüt lehine davaların sonuçlanması için çaba sarf ettiği vurgulandı. Örgüt adına sanık tarafından "himmet" adı verilen aidatların toplandığının kaydedildiği mütalaada, Emiroğlu'nun, iş insanı Mehmet Emin Karamehmet'in bankacılık kanununa muhalefetten yargılandığı davada verilen "yurt dışına çıkış yasağının kaldırılması" talimatını, dosyaya bakacak FETÖ mensubu daire üyelerine ilettiği, bu talimatın ABD'den geldiğini söylediği bildirildi. Esas hakkındaki mütalaada, sanığın, örgütün şifreli haberleşme ağı ByLock kullanıcısı olduğuna, uygulama üzerinden dava takiplerine yönelik çeşitli görüşler bildirdiğine işaret edildi. Mütalaada, Turgut Emiroğlu'nun, böylelikle örgütün hiyerarşik yapısına dahil olduğu, sıkı bir disiplinle FETÖ'nün stratejisi, yapılanması, faaliyetleri ve amacına uygun hareket ettiği ve "terör örgütü yöneticisi olmak" suçunu işlediği sonucuna varıldığı belirtildi.