Eski Yargıtay üyesine FETÖ'den beraat

- Dördüncü beraat kararı

Bu karar, eski yüksek yargı üyelerinin yargılandığı Yargıtay 9. Ceza Dairesi'ndeki duruşmalarda verilen dördüncü beraat kararı oldu. Yargıtay 9. Ceza Dairesince, daha önce de darbe girişimi sonrası görevinden ihraç edilen ve darbecilerin sözde sıkıyönetim direktifinde Askeri Yargıtay Başsavcısı olarak görevlendirilen eski Askeri Yargıtay Üyesi Yusuf Tamer Çetin, eski Yargıtay Üyesi Necmi Özer ile eski Danıştay Genel Sekreteri Mustafa Kökçam'ın beraatine hükmedilmişti.

