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Eski Yargıtay üyesine hapis

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 18:11 | Son Güncelleme

Yargıtay 9. Ceza Dairesince, eski Yargıtay üyesi Yusuf Memiş'e, FETÖ üyeliğinden 9 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi

Eski Yargıtay üyesi Yusuf Memiş, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 9 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ'nün darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmada, eski Yargıtay üyesi tutuksuz sanık Yusuf Memiş hakim karşısına çıktı.

Duruşmada, sanık Memiş esas hakkındaki savunmasını yaptı.

Staj döneminden itibaren örgüt içinde bulunduğu, Teftiş Kurulunda görev aldıktan sonra FETÖ'nün talimatıyla 2011'de Yargıtay üyeliğine seçildiği, sonra da örgüt faaliyetlerini sürdürdüğü, iki ayrı telefon hattından ByLock kullandığı belirtilen Yusuf Memiş, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Örgüt mensubu diğer yüksek yargıçlarla ardışık ve periyodik olarak ankesörlü telefondan arandığına ilişkin kayıtları da kabul etmeyen Memiş, tahliyesine ve beraatine karar verilmesini istedi.

- Karar

Aranın ardından Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin aldığı karar, Daire Başkanı Burhan Karaloğlu tarafından okundu.

Karara göre, sanık Yusuf Memiş'e, "FETÖ/PDY'e üye olmak" suçundan, alt sınırdan uzaklaşılarak 7 yıl hapis cezası verildi.

Terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddesi uyarınca sanığa verilen ceza 10 yıl 6 aya çıkarıldı.

Sanığın duruşmalardaki iyi hali nedeniyle Türk Ceza Kanunu'nun 62. maddesindeki indirim 1/12 oranında uygulanarak ceza 9 yıl 7 ay 15 güne indirildi.

Heyet, sanığın tutuklu bulunduğu sürenin infazından düşülmesine ve tutukluluk şartlarının devamına karar verdi.

Karara karşı temyiz yoluna başvurulabiliyor. Temyiz istemini, Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.

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