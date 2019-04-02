Eski Yargıtay üyesine hapis

Eski Yargıtay üyesi Yusuf Memiş, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 9 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ'nün darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmada, eski Yargıtay üyesi tutuksuz sanık Yusuf Memiş hakim karşısına çıktı.

Duruşmada, sanık Memiş esas hakkındaki savunmasını yaptı.

Staj döneminden itibaren örgüt içinde bulunduğu, Teftiş Kurulunda görev aldıktan sonra FETÖ'nün talimatıyla 2011'de Yargıtay üyeliğine seçildiği, sonra da örgüt faaliyetlerini sürdürdüğü, iki ayrı telefon hattından ByLock kullandığı belirtilen Yusuf Memiş, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Örgüt mensubu diğer yüksek yargıçlarla ardışık ve periyodik olarak ankesörlü telefondan arandığına ilişkin kayıtları da kabul etmeyen Memiş, tahliyesine ve beraatine karar verilmesini istedi.