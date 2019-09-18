Eski Yargıtay üyesine hapis

Eski Yargıtay Üyesi İbrahim Kurt, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ'nün darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9'uncu Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul salonunda görülen duruşmaya, tutuksuz sanık İbrahim Kurt ve avukatı katıldı. Duruşmada, sanık ve avukatı esasa yönelik savunmalarını yaptı.

Örgüt talimatıyla Yargıtay'a üye seçilmek ve örgütün hiyerarşik yapısına dahil olmakla suçlanan İbrahim Kurt, FETÖ'nün, yüzyılın en büyük ihanet hareketi olduğunu, kendisinin "bu alçak örgüt"le ilişkilendirilmesini asla kabul edemeyeceğini söyledi.

FETÖ'yü kınadığını, lanetlediğini belirten Kurt, "Ben bu örgütü, yüce dinimiz ile milli manevi değerlerimizi şeytani yöntemlerle istismar eden, içinde gerçek İslam ve Müslümanlıkla bağdaşmayan sapık inanç, itikat ve uygulamaları barındıran bir fitne fücur hareketi olarak görüyorum." diye konuştu.