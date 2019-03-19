Eski Yargıtay üyesine hapis cezası

Eski Yargıtay üyesi Hacı Osman Kaya, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçundan 8 yıl 45 gün hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ'nün darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmaya, eski Yargıtay üyesi Kaya, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Kaya'nın avukatı salonda hazır bulundu.

Duruşmada, örgüt talimatıyla Yargıtay üyesi seçilmek, örgüt toplantılarına katılmak, himmet vermek ve ByLock kullanmakla suçlanan Hacı Osman Kaya ve avukatı esas hakkında savunma yaptı.

ByLock kullanmadığını, terör örgütü üyesi olmadığını savunan Kaya, aleyhindeki tanık beyanlarını ve suçlamaları reddetti. Hacı Osman Kaya, beraatına ve tahliyesine karar verilmesini istedi.

Son sözleri sorulan Kaya, FETÖ dahil tüm terör örgütlerini lanetledi.