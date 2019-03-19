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Eski Yargıtay üyesine hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2019 11:50 | Son Güncelleme

Yargıtay 9. Ceza Dairesince, eski Yargıtay Üyesi Hacı Osman Kaya'ya, FETÖ üyeliği suçundan 8 yıl 45 gün hapis cezası verildi

Eski Yargıtay üyesi Hacı Osman Kaya, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçundan 8 yıl 45 gün hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ'nün darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmaya, eski Yargıtay üyesi Kaya, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Kaya'nın avukatı salonda hazır bulundu.

Duruşmada, örgüt talimatıyla Yargıtay üyesi seçilmek, örgüt toplantılarına katılmak, himmet vermek ve ByLock kullanmakla suçlanan Hacı Osman Kaya ve avukatı esas hakkında savunma yaptı.

ByLock kullanmadığını, terör örgütü üyesi olmadığını savunan Kaya, aleyhindeki tanık beyanlarını ve suçlamaları reddetti. Hacı Osman Kaya, beraatına ve tahliyesine karar verilmesini istedi.

Son sözleri sorulan Kaya, FETÖ dahil tüm terör örgütlerini lanetledi.

- Karar

Verilen aranın ardından toplanan Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin oy birliğiyle aldığı karar, Daire Başkanı Burhan Karaloğlu tarafından okundu.

Kararda, sanık Hacı Osman Kaya'nın üzerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçunun sabit olduğu, bu nedenle sanığa Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2. maddesi gereğince "kastın yoğunluğu, örgüt içindeki konumu, örgütte kaldığı süre, oluşan zarar ve tehlikenin ağırlığı" dikkate alınarak, alt sınırdan uzaklaşılarak 6 yıl 6 ay hapis cezası verildiği belirtildi.

Terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca sanığa verilen ceza 9 yıl 9 aya çıkarıldı.

Sanığın duruşmalardaki hal ve davranışları, pişmanlığının gözlemlenmesi nedeniyle verilen ceza, TCK'nin 62. maddesindeki indirim uygulanarak 8 yıl 45 güne indirildi.

Heyet, sanığın tutuklu bulunduğu sürenin infazından düşülmesine ve tutukluluk şartlarının devamına karar verdi.

Karara karşı temyiz yoluna başvurulabiliyor. Temyiz istemini, Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.

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