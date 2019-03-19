Eski Yargıtay üyesine hapis cezası

Eski Yargıtay üyesi Mehmet Sait Demiröz, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ'nün darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmada, eski Yargıtay üyesi sanık Mehmet Sait Demiröz hakim karşısına çıktı. Duruşmaya Demiröz'ün avukatı ve yakınları da katıldı.

Duruşmada, sanık Demiröz ve avukatı esas hakkındaki savunmasını yaptı.

Örgütün talimatıyla Yargıtay üyeliğine seçildiği, ByLock kullandığı, örgütün hiyerarşik yapısına dahil olduğu belirtilen Demiröz, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Aleyhindeki tanık beyanlarını kabul etmeyen sanık Demiröz, terör örgütü üyesi olmadığını savunarak, beraat ve tahliye talebinde bulundu.

Son sözü sorulan Demiröz, "Böyle bir suçu işlemedim. Mesleğimi onurumla yaptım. Hiçbir zaman vicdanımı ve irademi kimseye teslim etmedim." dedi.