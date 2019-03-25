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Eski Yargıtay üyesine hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 12:42 | Son Güncelleme

Yargıtay 9. Ceza Dairesi, eski Yargıtay üyesi Mine Kaya'yı FETÖ üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı

Eski Yargıtay üyesi Mine Kaya'ya, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

FETÖ'nün darbe girişimi sonrasında meslekten ihraç edilen ve tutuklanan eski Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Kaya ve avukatı katıldı.

Esas hakkındaki savunmasında suçlamaları kabul etmeyen Kaya, iddiaları reddederek beraatini istedi.

- Karar

Aranın ardından Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin aldığı karar, heyete başkanlık eden Daire Başkanı Burhan Karaloğlu tarafından okundu.

Karara göre, sanık Mine Kaya'ya, "FETÖ/PDY'e üye olmak" suçundan, alt sınırdan uzaklaşılarak 6 yıl hapis cezası verildi.

Terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddesi uyarınca sanığa verilen ceza 9 yıla çıkarıldı.

Sanığın duruşmalardaki iyi hali nedeniyle Türk Ceza Kanunu'nun 62. maddesindeki indirim uygulanarak ceza 7 yıl 6 aya indirildi.

Kaya hakkında adli kontrole hükmeden mahkeme heyeti, yurt dışına çıkış yasağı konulmasına da karar verdi.

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