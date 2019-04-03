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Eski Yargıtay üyesine hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 15:59 | Son Güncelleme

Yargıtay 9. Ceza Dairesi, eski Yargıtay üyesi Süleyman Köksal'a FETÖ üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi - Sanığın yurt dışına çıkış yasağının devamına karar veren mahkeme heyeti, adli kolluğa imza verme şartının kaldırılmasına hükmetti

Eski Yargıtay üyesi Süleyman Köksal, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ'nün darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmaya, tutuksuz sanık eski Yargıtay üyesi Köksal ile avukatı katıldı.

Esas hakkındaki savunmasında suçlamaları kabul etmeyen Köksal, örgüt üyesi olmadığını öne sürdü.

İddiaları reddeden Köksal ile sanık avukatının savunmasının ardından duruşmaya ara verildi.

- Karar

Daha sonra Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin aldığı karar, heyete başkanlık eden Daire Başkanı Burhan Karaloğlu tarafından okundu.

Kararda, sanık Süleyman Köksal'ın üzerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçunun sabit olduğu, bu nedenle sanığa Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2. maddesi gereğince "kastın yoğunluğu, örgüt içindeki konumu, örgütte kaldığı süre, oluşan zarar ve tehlikenin ağırlığı" dikkate alınarak, alt sınırdan uzaklaşılarak 6 yıl hapis cezası verildiği kaydedildi.

Terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca sanığa verilen ceza 9 yıla çıkarıldı.

Sanığın duruşmalardaki hal ve tavırları nedeniyle TCK'nin 62'nci maddesindeki indirim uygulanarak, ceza 7 yıl 6 aya indirildi.

Heyet, tutuksuz sanık Köksal hakkında yurt dışına çıkış yasağının devamına, adli kolluğa imza verme şartının kaldırılmasına karar verdi.

Bu karara karşı temyiz yoluna başvurulabiliyor. Temyiz istemini, Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.

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dava duruşma FETÖ Süleyman Köksal Yargıtay

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