Eski Yargıtay üyesine hapis cezası

"Futbolda şike davası"nda onama kararı veren Yargıtay 5. Dairesinin eski üyelerinden Mehmet Vehip Ekinci'ye, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

FETÖ'nün darbe girişimi sonrasında meslekten ihraç edilen ve tutuklanan eski Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmalarına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmaya tutuksuz sanık Ekinci ile avukatı katıldı.

"Futbolda şike davası"nda onama kararı veren Yargıtay 5. Dairesinin eski üyelerinden Mehmet Vehip Ekinci, esas hakkındaki savunmasında suçlamaları kabul etmedi.

Örgüt üyesi olmadığını savunan Ekinci, iddiaların ve tanık beyanlarının gerçeği yansıtmadığını ileri sürdü ve "Kimseye beynimi kiraya vermedim, kimseden emir ve talimat almadım." dedi.

Ekinci ve sanık avukatının savunmasının ardından mahkeme heyeti duruşmaya ara verdi.

- Karar

Daha sonra Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin aldığı karar, heyete başkanlık yapan Daire Üyesi Fevzi Yıldırım tarafından okundu.