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Eski Yargıtay üyesine hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 10:46 | Son Güncelleme

Yargıtay 9. Ceza Dairesi, eski Yargıtay üyesi Ahmet Turan Doğan'a, FETÖ üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi - Sanığın yurt dışına çıkış yasağının devamına karar veren mahkeme heyeti, adli kolluğa imza verme şartının kaldırılmasına hükmetti

Eski Yargıtay üyesi Ahmet Turan Doğan, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ'nün darbe girişimi sonrasında meslekten ihraç edilen ve tutuklanan eski Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Doğan ile avukatı katıldı.

Esas hakkındaki savunmasında suçlamaları kabul etmeyen Doğan, örgüt üyesi olmadığını iddia etti.

Doğan'ın ve avukatının savunmasını tamamlaması üzerine duruşmaya ara verildi.

- Karar

Aranın ardından Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nin aldığı karar, heyete başkanlık yapan Daire Başkanı Burhan Karaloğlu tarafından okundu.

Karara göre, sanık Ahmet Turan Doğan'a, "FETÖ'ye üye olmak" suçundan, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2. maddesi gereğince alt sınırdan uzaklaşılarak 6 yıl hapis cezası verildi.

Terör suçlarında, cezanın yarı oranında artırılmasını öngören "3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddesi" uyarınca sanığa verilen ceza 9 yıla çıkarıldı.

Sanığın duruşmalardaki iyi hali nedeniyle Türk Ceza Kanunu'nun 62. maddesindeki indirim uygulanarak, ceza 7 yıl 6 aya indirildi.

Heyet, tutuksuz sanık Doğan hakkında yurt dışına çıkış yasağının devamına, adli kolluğa imza verme şartının kaldırılmasına karar verdi.

Bu karara karşı temyiz yoluna başvurulabiliyor. Temyiz istemini, Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.

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Anahtar Kelimeler:
Ahmet Turan Doğan FETÖ Yargıtay

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