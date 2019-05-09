HABER

Eski Yargıtay üyesine hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 12:17 | Son Güncelleme

Yargıtay 9. Ceza Dairesi, eski Yargıtay üyesi Mesut Budak'ı FETÖ üyeliğinden 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı - Mahkeme heyeti, tutuklulukta geçirilen süre ve ceza miktarını dikkate alarak sanığın tahliyesine hükmetti

Eski Yargıtay üyesi Mesut Budak'a, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

FETÖ'nün darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılandığı davaların duruşmaları görülüyor.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmaya, tutuklu sanık Budak ile avukatı katıldı.

Esas hakkındaki savunmasında suçlamaları kabul etmeyen Budak, örgüt üyesi olmadığını öne sürdü. Tanık beyanlarının gerçeği yansıtmadığını söyleyen Budak, ByLock kullanıcısı olmadığını iddia etti.

Budak ile avukatının savunmasını tamamlaması üzerine duruşmaya ara verildi.

- Karar

Daha sonra Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin oy birliğiyle aldığı karar, Daire Başkanı Burhan Karaloğlu tarafından okundu.

Kararda, Mesut Budak'ın üzerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçunun sabit olduğu, bu nedenle sanığa Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2. maddesi gereğince "kastın yoğunluğu, örgüt içindeki konumu, örgütte kaldığı süre, oluşan zarar ve tehlikenin ağırlığı" dikkate alınarak, alt sınırdan uzaklaşılarak 7 yıl hapis cezası verildiği belirtildi.

Terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca sanığa verilen ceza 10 yıl 6 aya çıkarıldı.

Sanığın duruşmalardaki hal ve tavırları nedeniyle TCK'nin 62. maddesindeki indirim uygulanarak ceza 8 yıl 9 aya indirildi.

Tutuklulukta geçirilen süre ve ceza miktarını dikkate alarak, sanığın tahliyesine karar veren mahkeme heyeti, Budak hakkında yurt dışına çıkış yasağına da hükmetti.

Karara karşı temyiz yoluna başvurulabiliyor. Temyiz istemini, Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.

PARTNERİftardan sonra sakın cinsel ilişkiye girmeyin!İftardan sonra sakın cinsel ilişkiye girmeyin!
Çamburnu Ormanları yakınındaki çöp depolama alanı için suç duyurusuÇamburnu Ormanları yakınındaki çöp depolama alanı için suç duyurusu
Rize Valisi Kemal Ceber’den Fırtına Vadisi’ndeki kaçak yapıların yıkımıyla ilgili açıklamaRize Valisi Kemal Ceber’den Fırtına Vadisi’ndeki kaçak yapıların yıkımıyla ilgili açıklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Eski Yargıtay Üyesi Mesut Budak FETÖ Yargıtay

En Çok Okunan Haberler

İstanbul seçimleri neden yenileniyor?

İstanbul seçimleri neden yenileniyor?

AK Parti'de 23 Haziran için yeni strateji

AK Parti'de 23 Haziran için yeni strateji

Ali İhsan Yavuz'dan yanıt gecikmedi! 'Eğlenceli olmuş ama...'

Ali İhsan Yavuz'dan yanıt gecikmedi! 'Eğlenceli olmuş ama...'

İstanbullular oy vermek için tatillerini erteledi

İstanbullular oy vermek için tatillerini erteledi

Özel'den İmamoğlu'na destek veren ünlülere sert sözler!

Özel'den İmamoğlu'na destek veren ünlülere sert sözler!

Venezuela’da Edgar Zambrano gözaltına alındı

Venezuela’da Edgar Zambrano gözaltına alındı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çiftlik Bank sanıkları yarın hakim karşısına çıkıyor

Çiftlik Bank sanıkları yarın hakim karşısına çıkıyor

Yaya uygulamasında gül uzatılan kadın sürücü şoke oldu

Yaya yolunda şaşırtan anlar!

Tavukların sultanı Türkiye tescili alacak

Tavukların sultanı Türkiye tescili alacak

Teröristlerin dağa eleman kazandırma şifresi: Maça hazır olanlar var mı?

Teröristlerin şifresi: Maça hazır olanlar var mı?

Van'da kaçak avlanan 1.9 ton inci kefali ele geçirildi

Van'da kaçak avlanan 1.9 ton inci kefali ele geçirildi

Ekrem İmamoğlu Times'a konuştu: Türkiye hâlâ bir demokrasi ancak mücadele ve çalışma gerektiriyor

Ekrem İmamoğlu Times'a konuştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.