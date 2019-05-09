Eski Yargıtay üyesine hapis cezası

Eski Yargıtay üyesi Mesut Budak'a, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

FETÖ'nün darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılandığı davaların duruşmaları görülüyor.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmaya, tutuklu sanık Budak ile avukatı katıldı.

Esas hakkındaki savunmasında suçlamaları kabul etmeyen Budak, örgüt üyesi olmadığını öne sürdü. Tanık beyanlarının gerçeği yansıtmadığını söyleyen Budak, ByLock kullanıcısı olmadığını iddia etti.

Budak ile avukatının savunmasını tamamlaması üzerine duruşmaya ara verildi.

- Karar

Daha sonra Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin oy birliğiyle aldığı karar, Daire Başkanı Burhan Karaloğlu tarafından okundu.

Kararda, Mesut Budak'ın üzerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçunun sabit olduğu, bu nedenle sanığa Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2. maddesi gereğince "kastın yoğunluğu, örgüt içindeki konumu, örgütte kaldığı süre, oluşan zarar ve tehlikenin ağırlığı" dikkate alınarak, alt sınırdan uzaklaşılarak 7 yıl hapis cezası verildiği belirtildi.