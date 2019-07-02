Eski Yargıtay üyesine hapis cezası

Eski Yargıtay üyesi Ramazan Bayrak, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 10 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bayrak'ın, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanmasına devam edildi. İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmaya sanık Bayrak, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada, Bayrak'ın avukatı da hazır bulundu.

Doğuştan kalp rahatsızlığı yaşadığını ileri süren Bayrak hakkında, Adli Tıp Kurumundan gönderilen "cezaevi şartlarında kalmasında engel olmadığına" yönelik rapor, mahkeme heyetine başkanlık yapan Daire Üyesi Maruf Alikanoğlu tarafından okundu.

Raporun gerçeği yansıtmadığını ileri süren Bayrak, yaşadığı sağlık sorununa dikkati çekerek tahliyesini istedi.

Bayrak, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, aleyhindeki tanık beyanlarını da reddetti.

Yargı bağımsızlığından ve hukukun üstünlüğünden hiçbir zaman ayrılmadığını ileri süren Bayrak, tutukluluk halinin devamı için neden bulunmadığını savundu. Bayrak, örgütün talimatıyla kapatılan Yargıçlar ve Savcılar Birliğine (YARSAV) üye olmadığını iddia ederek, beraatini talep etti.