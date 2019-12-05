Eski Yemen Cumhurbaşkanı Salih'in partisi bölgesel çekişmelerin kurbanı oldu

İSTANBUL (AA) - MURAD EL-UREYFİ - Eski Yemen Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih'in İran destekli müttefiki Husiler tarafından öldürülmesinin üzerinden geçen 2 yılın ardından, liderliğini yaptığı Genel Halk Kongresi (GHK) Partisi bölgesel çekişmelerin kurbanı oldu.

GHK, Salih tarafından kurulduğu 1982'den bu yana iktidarda yer aldı. Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin kendisini partinin başkanı ilan etmesi nedeniyle görünüşte hâlâ yönetimde olsa da pratikte artık siyasi hayatta varlığı yok.

Bununla birlikte, Hadi gibi kendini partinin gerçek mirasçısı kabul eden ve bölgedeki farklı ülkeler tarafından desteklenen gruplar dikkate alındığında GHK'nin bugün 4'e bölündüğünü söylemek de mümkün.

- Çöküşün başlangıcı

Eski Cumhurbaşkanı Salih'in kişiliği ve varlığıyla ilişkilendirilen GHK'nin ihtişamlı yılları 2012'ye kadar devam etti.

Çöküş ise Arap Baharı döneminde onlarca devlet yetkilisi ve ordu mensubunun Salih'i ve partiyi bırakarak halk ayaklanmasına katılmasıyla başladı.

Parti, 2011'de sivil hayatta ve orduda ağırlığı olan çok sayıda önemli ismi kaybederek birinci şokunu yaşadı ancak yine de birliğini korumayı başardı.