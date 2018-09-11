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Eski yenge tatilde!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 11.09.2018 08:10 | Son Güncelleme

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Gregory van der Wiel, eşi Rose Bertram ile tatile çıktı. Rose Bertram'ın tatil paylaşımları sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Hollandalı savunma oyunvusu Wiel'in eşi olan Rose Bertram, bakın hangi pozlarıyla sanal aleme damga vurdu...

Rose Bertram - Gregory van der Wiel çifti Miami'de

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2016 - 2017 yıllarında Fenerbahçe'de forma giyen ve daha sonra İtalya'ya giden Gregory van der Wiel, eşiyle Miami'de tatil yapıyor.
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Sosyal medya hesabından bol bol tatil paylaşımı yapan çiftin fotoğrafları büyük beğeni topluyor.
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Model olan Gregory van der Wiel'in eşi Rose Bertram son olarak Miami'den bir fotoğraf paylaştı.
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Bertram'ın paylaştığı fotoğrafta çiftin keyfinin oldukça yerinde olduğu görüldü.
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Geçtiğimiz dönemde çift ilk bebeklerini kucaklarına almıştı.
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Gregory van der Wiel'in Fenerbahçe'de oynadığı dönemde de Rose Bertram, cesur pozlarıyla çok konuşulmuştu.
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Rose Bertram Gregory van der Wiel miami Tatil instagram sosyal medya model

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