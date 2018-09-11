Eski yenge tatilde!

Hollandalı savunma oyunvusu Wiel'in eşi olan Rose Bertram, bakın hangi pozlarıyla sanal aleme damga vurdu...
Rose Bertram - Gregory van der Wiel çifti Miami'de
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2016 - 2017 yıllarında Fenerbahçe'de forma giyen ve daha sonra İtalya'ya giden Gregory van der Wiel, eşiyle Miami'de tatil yapıyor.
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Sosyal medya hesabından bol bol tatil paylaşımı yapan çiftin fotoğrafları büyük beğeni topluyor.
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Model olan Gregory van der Wiel'in eşi Rose Bertram son olarak Miami'den bir fotoğraf paylaştı.
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Bertram'ın paylaştığı fotoğrafta çiftin keyfinin oldukça yerinde olduğu görüldü.
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Geçtiğimiz dönemde çift ilk bebeklerini kucaklarına almıştı.
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Gregory van der Wiel'in Fenerbahçe'de oynadığı dönemde de Rose Bertram, cesur pozlarıyla çok konuşulmuştu.
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