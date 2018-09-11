Eski yenge tatilde!

Hollandalı savunma oyunvusu Wiel'in eşi olan Rose Bertram, bakın hangi pozlarıyla sanal aleme damga vurdu...

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2016 - 2017 yıllarında Fenerbahçe'de forma giyen ve daha sonra İtalya'ya giden Gregory van der Wiel, eşiyle Miami'de tatil yapıyor.