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Eski "Yeni Delhi" ataşesinin yargılandığı dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2019 15:51 | Son Güncelleme

FETÖ'ye üye olduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan eski Yeni Delhi askeri ataşesi Yaşar Özbek, dava dosyasına gelen tanık beyanlarının ardından mahkeme salonunda tutuklandı

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan eski Yeni Delhi askeri ataşesi Yaşar Özbek, dava dosyasına gelen tanık beyanlarının ardından duruşma salonunda tutuklandı.

Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Özbek ve avukatı katıldı.

Mahkeme Başkanı Muhammed Karaca, dava dosyasına gelen tanık beyanlarını okudu.

Tanık ifadelerinde Özbek'in 1993-1994 yıllarında İzmir'de örgüte ait Yamanlar Koleji'nde FETÖ elebaşı Gülen'i ziyaret ettiği ve örgütün sohbet toplantılarına katıldığı belirtildi.

Sanığın örgütün mahrem imamlarıyla görüştüğü bildirilen tanık beyanında teröristbaşı Fetullah Gülen'in kasetlerini çok fazla dinlemesi nedeniyle Özbek'in örgüt içerisinde "kaset manyağı" olarak adlandırıldığı ifade edildi.

Tanık beyanlarının okunmasının ardından esasa ilişkin mütalaasını açıklayan savcı, sanığın tutuklanmasını ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar cezalandırılmasını talep etti.

Mütalaaya karşı söz verilen Özbek, savunmasını hazırlaması için ek süre talebinden bulundu.

Sanık avukatının beyanının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Özbek'in tutuklanmasına hükmetti.

Sanık, duruşma salonunda tutuklandı.

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