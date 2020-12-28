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Eski Yenimahalle Kaymakamı Dündar’a FETÖ’den 6 yıl 3 ay hapis

28.12.2020 18:06 | Son Güncelleme:
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Hakkındaki hükmün Yargıtayca bozulmasının ardından tekrardan yargılanan eski Yenimahalle Kaymakamı Mustafa Dündar’a FETÖ’ye üye olduğu gerekçesiyle 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.FETÖ’ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında eski Yenimahalle Kaymakamı Dündar hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılmıştı.

Hakkındaki hükmün Yargıtayca bozulmasının ardından tekrardan yargılanan eski Yenimahalle Kaymakamı Mustafa Dündar’a FETÖ’ye üye olduğu gerekçesiyle 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
FETÖ’ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında eski Yenimahalle Kaymakamı Dündar hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılmıştı. Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın Aralık 2018’deki karar duruşmasında Dündar’a 8 yıl 3 ay hapis cezası verilmişti. Dündar, avukatı aracılığıyla mahkemenin kararına itiraz etti. Yargıtay, Dündar’ın Bank Aysa hesabı olmadığı halde bu yönde hüküm kurulmasını gerekçe göstererek kararı bozdu.
Dündar, bozma ilamının ardından yeniden hakim karşısına çıktı. Davanın bugün görülen karar duruşmasına sanık Dündar ile avukatı katıldı. Dündar, savunmasında hakkında ifade veren tanığın beyanlarının çelişkili olduğunu, örgüt üyesi olduğuna dair dosyada somut delil bulunmadığını öne sürdü. Suçsuz olduğunu belirten Dündar, beraatını talep etti.
Sanık avukatının savunmasının ardından hükmünü açıklayan mahkeme, Dündar’ı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

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