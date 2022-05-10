Eski yetişkin film yıldızı Lisa Ann isyan etti! “Cinselleştirmeyi bırakın”

Yetişkin film oyuncusu olarak ödüller kazandıktan sonra 2014 yılında kariyerine son veren Ann, sosyal medya içerikleri üreterek popülerliğini devam ettirdi. OnlyFans paylaşımlarının yanında hayranlarıyla sohbet ettiği bir podcast yürüten 49 yaşındaki ünlü isim, 4.2 milyon takipçisine erkeklerinde kendisiyle kurduğu yanlış iletişimden söz etti. Sosyal medya mesajlarını ifşa eden Ann, bir erkekle randevuya çıktığında onunla nasıl iletişim kurulması gerektiği konusunda net bir rehberlik sundu.

“HER ŞEYİ CİNSELLEŞTİRMEYE GEREK YOK”

Sosyal medya hesabından dekolteli olmayan bir poz paylaştığında sadece üzerine yapıştırılan tabular nedeniyle cinsel içerikli mesajlar ve yorumlar aldığından söz eden Ann, “Her şeyi cinselleştirmeye gerek yok. Cinselleştirmeyi bırakın. Kadınları bir obje olarak göremezsiniz. Eğlenceli bir alıntıyla bir fotoğraf yayınladığımda ve tamamen giyinik olduğumda, cinsel yorumlarınızı duymaya ihtiyacım yok. Zamanımı çalmayın” dedi.



