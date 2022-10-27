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Eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa artan takipçi sayısını böyle kutladı! 36 milyon takipçisi için paylaştığı erotik poz olay oldu

27.10.2022 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa, TikTok'ta 36 milyon takipçiye ulaştı. Genç yıldız bu olağanüstü dönüm noktasını kutlamak için hayranlarına teşekkürlerini sunan bir hikaye ve ardından oldukça erotik bir 'İyi geceler' fotoğrafı paylaştı.

Eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa artan takipçi sayısını böyle kutladı! 36 milyon takipçisi için paylaştığı erotik poz olay oldu

Sosyal medya fenomeni Mia Khalifa, dün TikTok'ta 36 milyon takipçiye ulaştı. Onlyfans modeli elde ettiği bu başarıyı Instagram hesabında bir gönderi paylaşarak kutladı. Ardından gece geç saatlerde, şehvetli bir fotoğraf da paylaşan Khalifa takipçilerinin yüzünü güldürdü.

''SENİ SEVİYORUM''

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Genç yıldız önce, Tiktok profilinin bir ekran görüntüsü paylaştı. 36 milyonluk takipçi sayısının çevresine bir kalp çizilmişti. Mia, gönderinin üzerine "Seni seviyorum. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Seni seviyorum." yazdı. Birçok kullanıcı sevgilerini belirtti ve genç yıldızın başarısını kutladılar.

MİLYONLARLA OYNUYOR

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TikTok, artık Khalifa'nın en çok takipçiye sahip olduğu sosyal medya sitesi oldu. Bununla birlikte, Instagram'da 27,7 milyon ve Twitter'da 4,9 milyon takipçile diğer sitelerde de milyonlarla oynadığı biliniyor.

ÖZEL FOTOĞRAF

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Ancak Mia, geceyi teşekkür belirten gönderisiyle sonlandırmadı. Yetişkin film yıldızı, Instagram hayranlarıyla aynalı bir özçekim de paylaştı. Sadece iç çamaşırı ve düğmeleri açık bir gömlek ile poz veren Khalifa, "Resmi olarak 24 saattir ayaktayım - iyi geceler," diye yazdı. Gönderisi, yüzündeki yorgun ifadeye rağmen hayranlarını oldukça mutlu etti.

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