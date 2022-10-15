Eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa, sınırlara uymayan OnlyFans aboelerini dolandırdığını itiraf etti!

29 yaşındaki Lübnan asıllı fenomen isim Ziwe isimli talk şova katılarak sosyal medya kariyeri hakkında ilginç itiraflarda bulundu. OnlyFans’a katılarak aylık gelirini 3 haneli rakamlara ulaştırmayı başaran Khalifa, uygulamada abonelerle arasında belirli bir sınırın bulunduğundan söz etti. Abonelerin kendisinden daha açık pozlar istemesi ve garip isteklerde bulunması durumda Kahlifa, onlara el yazısı notlar içeren görseller göndererek ders verdiğini söyledi.

“GERÇEKTEN EĞLENİYORUM”

Bir abonesinin kendisinden cinsel anlamda tuhaf bir istekte bulunduğunu ifade eden Khalifa, “Bir not defetir çıkarttım ve ona “XXX” yazarak fotoğrafını çekip gönderdim. Fotoğrafın kilidini açması için 15 dolar ödemesi gerekiyor. Onları dolandırdığım için sınırlarıma saygı duymayan insanlarla orada gerçekten çok eğleniyorum." dedi.

Sosyal medyada kullanıcıları ünlü ismin yöntemini eleştirmeyi ihmal etmedi. Bazı sosyal medya kullanıcıları insanları yanıltmanın ve paralarını almanın doğru olmadığını söylerken bazıları ise onlara bir ders verdiği için ünlü ismi övdü.



