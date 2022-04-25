Eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa’yı koluna kazıdı! Görünce şaşkınlığını gizleyemedi: Beni korkutmayan...

OnlyFans modeli olarak tüm dünyada kısa sürede milyonlarca takipçiye ulaşmayı başaran Mia Khalifa seksi fotoğraf ve videolarını abonelerine satarak ünlendi. Aylık abonelik sistemiyle ilerleyen OnlyFans sayfasıyla takipçisi sayısını arttırmayı başaran Khalifa, Kübalı bir hayranından gelen fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Hayranının koluna kendisine ait bir fotoğrafı dövme yaptırdığını dile getiren Khalifa, mürekkep çalışmasını bir teşekkür notuyla paylaştı.

ÇOK BEĞENDİ

Daha önce pek çok hayranının kendisinin görsellerini dövme olarak vücuduna yaptırdıklarını dile getiren Khalifa hayranının görseline “Bu benim gördüğüm ve beni korkutmayan ilk dövmem. Onu seviyorum” notunu ekledi.

Eski yetişkin film yıldızının paylaşımı kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. Khalifa’nın ikonik hale gelen güneş gözlükleri ve bikinili fotoğrafını seçen hayranın dövmesi sosyal medya kullanıcılarından tam not aldı.



