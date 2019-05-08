HABER

Eski YSK üyesi Zengin'e hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 16:11 | Son Güncelleme

Yargıtay 9. Ceza Dairesi, eski Yargıtay ve YSK üyesi İbrahim Zengin'e FETÖ üyeliğinden 12 yıl hapis cezası verdi

Eski Yargıtay ve Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyesi İbrahim Zengin, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ'nün darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmaya, tutuklu sanık Zengin ile avukatı katıldı.

Esas hakkındaki savunmasında suçlamaları kabul etmeyen Zengin, örgüt evlerinde kalmadığını, örgüt toplantılarına da katılmadığını iddia etti.

YSK üyeliğine Yargıtay Genel Kurulunca seçildiğini belirten Zengin, "Gizli yapılan oylama sonucu, Yargıtay üyelerinin çoğunluğunun oyunu alarak YSK üyeliğine getirildim. Örgüt talimatıyla YSK üyeliğine seçilmedim, aday olmadım. YSK üyeliğim süresince de hukuka aykırı, şaibeli, şüpheli bir işlemime, davranışıma rastlanmaz." dedi.

FETÖ'nün şifreli haberleşme ağı ByLock kullanıcısı olmadığını öne süren Zengin, hakkındaki tanık ifadelerinin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Meslek hayatı boyunca hukuka aykırı iş ve işlem yapmadığını savunan Zengin, FETÖ'ye yardım da etmediğini, suçsuz olduğunu belirterek, beraatini istedi.

Zengin ve avukatının savunmasının ardından duruşmaya ara verildi.

- Karar

Daha sonra Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin aldığı karar, heyete başkanlık eden Daire Üyesi Fevzi Yıldırım tarafından okundu.

Karara göre, sanık İbrahim Zengin'e, "FETÖ'ye üye olmak" suçundan, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2. maddesi gereğince alt sınırdan uzaklaşılarak 9 yıl hapis cezası verildi.

Terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca sanığa verilen ceza, 13 yıl 6 aya çıkarıldı.

Sanığın duruşmalardaki hal ve tavırları nedeniyle TCK'nin 62. maddesindeki indirim uygulanarak, ceza 12 yıla düşürüldü.

Mahkeme heyeti sanık İbrahim Zengin'in tutukluluk halinin devamına da hükmetti.

Bu karara karşı temyiz yoluna başvurulabiliyor. Temyiz istemini, Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.

Dünyaları tamamen dijital olan bir nesli nasıl koruyabiliriz? Dünyaları tamamen dijital olan bir nesli nasıl koruyabiliriz?
Nevşehir'de TOKİ konutları için kura çekimi yapıldıNevşehir'de TOKİ konutları için kura çekimi yapıldı
Şuhutlu öğrenciler Konya gezisindeŞuhutlu öğrenciler Konya gezisinde
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
FETÖ İbrahim Zengin Yargıtay YSK

En Çok Okunan Haberler

AK Partili Özel'den Kılıçdaroğlu'na yönelik sert sözler

AK Partili Özel'den Kılıçdaroğlu'na yönelik sert sözler

Bahçeli'den Abdullah Gül sorusuna yanıt

Bahçeli'den Abdullah Gül sorusuna yanıt

Berna Laçin'den İmamoğlu açıklaması

Berna Laçin'den İmamoğlu açıklaması

Binlerce kişi bu düzenlemeyi bekliyor

Binlerce kişi bu düzenlemeyi bekliyor

DSP İstanbul adayı seçimden çekilecek mi? Açıklama geldi

DSP İstanbul adayı seçimden çekilecek mi? Açıklama geldi

CHP ve İYİ Parti'den YSK'ya 'seçim iptali' başvurusu

CHP ve İYİ Parti'den YSK'ya 'seçim iptali' başvurusu

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eski Yargıtay ve YSK üyesi İbrahim Zengin'e 12 yıl hapis

Eski Yargıtay ve YSK üyesi İbrahim Zengin'e 12 yıl hapis

Babası intihar eden 11 yaşındaki çocuk fenalık geçirdi

Babası intihar eden 11 yaşındaki çocuk fenalık geçirdi

Akit TV sunucusuna hapis cezası!

Akit TV sunucusuna hapis cezası!

Birlikte yaşadığı kadın kabusu oldu! Önce dövdü, sonra...

Birlikte yaşadığı kadın kabusu oldu! Önce dövdü, sonra...

Anadolu Yıldızı-2019 tatbikatı Ege'de başarıyla gerçekleştirildi

Anadolu Yıldızı-2019 tatbikatı Ege'de başarıyla gerçekleştirildi

Müslümanlar'a Mısır'ın kapılarını açan fetih: Babil Kalesi

Müslümanlar'a Mısır'ın kapılarını açan fetih: Babil Kalesi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.