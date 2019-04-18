Eski YSK üyesine hapis cezası

Eski Yargıtay ve Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyesi Ali Kaya'ya, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 11 yıl hapis cezası verildi.

FETÖ'nün darbe girişimi sonrasında meslekten ihraç edilen ve tutuklanan eski Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay ek binadaki salonda görülen karar duruşmasına, tutuklu sanık Kaya ile avukatı katıldı.

Savcı, Kaya'nın "silahlı terör örgütüne üyelikten" cezalandırılmasını talep ettiği önceki celse sunduğu mütalaasını tekrarladı.

Ardından mütalaaya karşı savunma yapması için söz verilen Kaya, suçlamaların somut delillere dayanmadığını iddia ederek, örgüt üyesi olmadığını ileri sürdü.

Soruşturmanın yetkisiz kişilerce yapıldığını, bu nedenle mahkemenin yargılamayı durdurarak, dosyayı Yargıtay Başkanlar Kuruluna göndermesi gerektiğini savunan Kaya, "Soruşturma, usule uygun yapılmamıştır. Yargıtay üyesi olmama rağmen yasal haklarım yok sayılmıştır. Kanunlara aykırı bir şekilde gözaltına alındım ve 32 aydır tutukluyum." dedi.