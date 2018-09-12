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Eski yüksek yargı üyeleri hakim karşısında

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2018 00:05 | Son Güncelleme

Kamuoyunda "FETÖ'nün kumpas davaları" olarak bilinen Amirallere Suikast ve Balyoz soruşturmalarında özel yetkili savcı olarak görev yapan eski Yargıtay üyesi Süleyman Pehlivan'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmada, kamuoyunda "FETÖ'nün kumpas davaları" olarak bilinen Amirallere Suikast ve Balyoz soruşturmalarında görev yapan eski Yargıtay üyesi Süleyman Pehlivan, üçüncü kez hakim karşısına çıktı.

Sanık Pehlivan, duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı.

Duruşmada, sanık hakkında ifade veren ve örgüt toplantılarına "sohbetçi" olarak katıldığını belirten Nesip Yılmaz tanık olarak dinlendi.

Yılmaz, 17/25 Aralık sürecinden sonra örgütte yaşanan çöküşe karşı moral motivasyon amacıyla bir dizi sohbet toplantısı düzenlendiğini, kendisinin de bu toplantılara "sohbetçi" olarak katıldığını anlattı.

Önceleri haftada 2 gün yapılan toplantıların daha sonra sıklaştığını ve her gün yapılmaya başlandığını belirten Yılmaz, sanığı 3 ya da 5'er kişinin katıldığı 3-5 toplantıda gördüğünü söyledi.

Yılmaz, şefkat tokadının ne olduğunu bilip bilmediği yönündeki soru üzerine, örgütün istediği gibi hareket etmeyen kişilere karşı "Bak buraya gelebilirdin ama gelemedin, şunu kazanabilirdin ama kaçırdın" diyerek baskı kurmaya çalıştığını, buna şefkat tokadı denildiğini kaydetti. Nesip Yılmaz, örgütten atılanlar için de "Zecr tokadı yedi" tabirinin kullanıldığını anlattı.

Sanık Pehlivan ise tanığın yalan söylediğini, kendisini ilk defa gördüğünü iddia etti.

Daha sonra dosyaya gelen yazı cevapları okundu. Bir ByLock yazışmasında "Pehlivan abi" olarak bahsedilen kişinin eşine "örgüt ablalığı" teklif edilmesinin görüşüldüğü belirtilerek, sanığa "Pehlivan abi"nin kendisi olup olmadığı soruldu. Sanık Pehlivan ise kendisine de eşine de böyle bir teklif yapılmadığını savundu.

Hakkındaki tanık ifadelerinin somut bilgiye dayanmadığını ileri süren Pehlivan, eşiyle ortak evi üzerindeki tedbirin kaldırılmasını, tahliyesine karar verilmesini istedi.

Verilen aranın ardından toplanan mahkeme heyeti, sanığın malvarlığı üzerindeki tedbirin kaldırılmasına, tutukluluk halinin ise devamına karar verdi. Duruşma 28 Ekim'e bırakıldı.

-Yarbay Ali Tatar'ın intiharıyla gündeme gelmişti

Sanık Pehlivan, İstanbul'da özel yetkili savcı olarak görev yaptığı 2009 yılında "Amirallere Suikast Soruşturması"nı yürüttüğü sırada, Yarbay Ali Tatar hakkında inceleme başlatmasıyla gündeme gelmişti.

Yarbay Tatar, savcıya ifade vermesinin ardından mahkemece tutuklanmış, üst mahkemeye başvurması üzerine 9 gün cezaevinde kaldıktan sonra serbest bırakılmıştı. Bu gelişme üzerine savcı Pehlivan'ın itirazıyla hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarılan Yarbay Tatar, cezaevine gitmeden intihar etmişti. Pehlivan, 2011 yılında Yargıtay üyeliğine seçilmişti.

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