Eski yüksek yargı üyeleri hakim karşısında

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden sonra meslekten ihraç edilen ve tutuklanan eski Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.
İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmada, eski Yargıtay üyesi Ramazan Bayrak yeniden hakim karşısına çıktı.
Bayrak, duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı.
Duruşmada sanık hakkında ifade veren eski Yargıtay üyesi Mustafa Sarıçam ile örgütte "genel sohbetçi" olarak görev yaptığını belirten Nesip Yılmaz, tanık olarak dinlendi.
Tanık Yılmaz, örgütün 2014 yerel seçimlerinde istediği sonucu alamaması üzerine moral, motivasyonu artırmak için mahrem yapı üyelerine yönelik sohbet toplantıları düzenlendiğini, bu kapsamda kendisinin de yoğun şekilde örgüt üyelerine sohbet verdiğini kaydetti.
Yargı üyelerinin de bu toplantılara katıldığını aktaran Yılmaz, ekrandan gördüğü sanık Ramazan Bayrak'ı, hatırlamadığını söyledi.
Bunun üzerine Yılmaz'a daha önce teşhis ettiği fotoğraflar gösterildi ancak sanığı, bu fotoğraflardan da tanımadığını ifade eden Yılmaz, emniyette binlerce fotoğrafa baktığını, bu nedenle yanlışlık olabileceğini dile getirdi.
Eski Yargıtay üyesi Mustafa Sarıçam ise sanıkla 1995'te aynı ilde bir yıl kadar görev yaptığını, bu dönemde ilçelerden hakim, savcılarla sohbet toplantılarında bir araya geldiklerini, toplantılara sanık Bayrak'ın da katıldığını bildirdi.
Bu toplantılardaki sohbetlerin dini içerikli olduğunu anlatan Sarıçam, belli bir grup sorumlusu bulunmadığını, toplantılarda Said Nursi ve örgüt elebaşı Gülen'in kitaplarının okunduğunu, kendisinin hiç himmet vermediğini ancak diğerlerinin verip vermediğini bilmediğini kaydetti.
Daha sonra söz verilen sanık Bayrak, tanık ifadelerine karşı daha sonra beyanda bulunmak istediğini dile getirdi.
Bayrak, sağlık sorunları bulunduğunu, doğuştan kalp rahatsızlığı olduğunu savunarak, tahliyesini istedi.
Verilen aranın ardından mahkeme heyeti, sanığın tahliye talebini reddederek, tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Duruşma, 17 Aralık'a bırakıldı.
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